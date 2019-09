Chienne traînée derrière une camionnette à Roye : une pétition rassemble déjà des milliers de signatures

Roye, France

"Moi, Cheyenne, chienne maltraitée, être vivant et sensible, je demande justice." C'est le nom de cette pétition qui cartonne sur internet. Ce jeudi 19 septembre, elle compte déjà plus de 71.000 signatures. La demande de l'association Défense animale Belfort, instigatrice de cette page, est claire : rendre justice à cette chienne berger allemand.

Cheyenne a vécu un enfer lundi soir à Roye près de Lure (70). Traînée derrière la camionnette de son propriétaire avec une corde sur plusieurs mètres , au milieu du village, l'animal se blesse rapidement. Les voisins, témoins de la scène, préviennent les gendarmes qui placent la chienne à la SPA de Vesoul.

Deux ans de prison ferme et 30.000 euros d'amende

La pétition, adressée à Emmanuel Dupic, Procureur de la République de Vesoul, demande une sanction exemplaire pour le propriétaire de Cheyenne. Défense Animale Belfort a porté plainte pour sévices graves et actes de cruauté envers un animal domestique. L'association souligne que les sanctions pour de tels actes sont de "deux ans de prison ferme et 30 000 euros d’amende ainsi que l’interdiction à vie de détenir un animal domestique."

La gendarmerie de la Haute-Saône indiquait mercredi soir qu'une enquête a été ouverte. La chienne, elle, est hors de danger. Elle a été soignée et prise en charge.