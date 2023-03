Chiens empoisonnés dans le Gard : une victime originaire de Loire-Atlantique

Sur Facebook, le club Canifox 44 dit "avoir le cœur brisé" par ce qui s'est passé ce dimanche à Vauvert dans le Gard. Trois chiens sont morts, empoisonnés avec des boulettes de viande contaminées, dispersées sur le parking. Un acte volontaire. Parmi les victimes, figure Opale, le chien de Laurent Debois, un habitant de Saint-Sébastien-sur-Loire.

"Ce soir, cela aurait dû être un soir magique avec la publication des photos du Championnat de France 2023 de notre sport auquel participait neuf de nos membres à Vauvert dans le Gard pour représenter la FSLC Région 9 Bretagne- Pays de la Loire Malheureusement, il n'en sera rien, car la fête a été gâchée".

Trois chiens sont morts d'après le parquet de Nîmes et un quatrième est également actuellement pris en charge. Un "acte criminel, lâche et abominable ciblant les chiens en compétition", dénonce la mairie de Vauvert. La gendarmerie est sur place. La commune annonce porter plainte. Et les clubs participants dont Canifox 44 devraient se porter partie civile.