Indre-et-Loire : le procès du propriétaire des chiens maltraités à Reugny renvoyé en septembre

La vidéo vue près de 500.000 fois avait provoqué l'indignation sur les réseaux sociaux. Des chiens de chasse, onze, enfermés dans des cages, vivant dans des conditions insupportables, à l'intérieur de camionnettes abandonnées à Reugny, à l'est de Tours. Le procès pour "maltraitance animale" avait lieu ce jeudi 17 juin au tribunal de police de Tours, sans le propriétaire, absent. Il a été renvoyé au 23 septembre par le magistrat qui demande un supplément d'information, notamment pour déterminer l'habitat actuel des chiens et savoir dans quel état ils vivent. "Si le supplément d'information cherche à déterminer où sont les chiens, c'est du délire. On devrait déjà le savoir" fustige un des avocats de la partie civile.

La gendarmerie n'a pas indiqué où se trouvent ces chiens

Une note d’information nécessaire dans ce dossier n'a pas été délivrée par la gendarmerie. Une note où l'on doit connaître l'adresse du lieu de vie des chiens et l'état dans lequel ils vivent. Pourtant, comme le montre cette autre vidéo (à partir de la minute 0:50) de la militante et artiste engagée Kreezy R, la gendarmerie avait bien indiqué au propriétaire de déplacer ses chiens et de leur trouver des conditions de vie plus dignes. Chose qu'il aurait faite, la gendarmerie indiquant qu'il communiquerait l'adresse pour s'assurer de cela mais plus aucune nouvelle depuis.

L'été risque de "provoquer des morts"

Plusieurs parties civiles représentées dans cette affaire au procès : les associations SPA, Stéphane Lamart et l'association jocondienne Dignitée retrouvée, ainsi que les fondations 30 millions d'amis et Brigitte Bardot. La partie civile ne comprend pas cette décision de renvoi de l'audience, redoutant un été qui risque d'être compliqué pour ces chiens. "Il risque d'y avoir des morts" prévient Kreezy R, très remontée contre cette décision de justice, soucieuse du sort de ces chiens de chasse.