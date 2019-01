Chiens et facteurs : 20 agressions en Ardèche en un an

Ardèche, France

20 agressions de facteurs par des chiens ont été signalées en Ardèche au cours de l'année dernière. 4 ont même été suivies d'arrêt de travail. "Ce n'est pas un cliché" sourit Magali, employée de La Poste à la plateforme Courrier de La Voulte, "beaucoup de nos tournées ont lieu à la campagne. On est souvent confronté à des chiens". Elle-même s'est fait mordre une fois dans sa carrière, à la fesse, il y a quelques années au Pouzin.

L'équipe cynophile des gendarmes du Teil sont venus ce vendredi rencontrer les équipes de La Poste à La Voulte, pour leur donner des conseils sur comment agir et réagir face à des chiens pouvant être agressifs.

Observer l'attitude du chien : si les oreilles et la queue sont relevées, et les babines retroussées, l'animal montre de l'agressivité. Auquel cas, les gendarmes recommandent bien sûr aux facteurs de ne pas entrer en contact avec le chien et de ne pas pénétrer sur la propriété, et d'appeler son maître afin qu'il puisse l'attacher par exemple.

Face à un chien agressif, ne pas bouger et ne pas le regarder dans les yeux : en agissant ainsi, le chien peut se calmer assez rapidement et finalement se désintéresser de la présence étrangère. Evidemment, ne pas courir non plus. Les gendarmes conseillent aussi de croiser les mains, ou de les mettre dans les poches, pour ne pas les laisser "pendre" et offrir une prise pour la morsure.

Et si on est mordu ? Ne pas bouger. Ou en tout cas bouger le moins possible, sinon le chien serrera d'autant plus, comme l'explique les gendarmes. Tout en admettant que c'est plus facile à dire qu'à faire...