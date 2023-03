Chiens empoisonnés à Vauvert : une enquête ouverte pour acte de cruauté envers un animal

Qui a bien pu empoisonner des chiens ce dimanche à Vauvert (Gard) lors du championnat de France de canicross ? Trois animaux sont morts et un autre se trouvait dans un état grave, après avoir mangé de mystérieuses boulettes de viande.

La procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac, indique dans un communiqué ce lundi qu'une enquête est ouverte pour "sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif".

Ce délit fait encourir une peine de cinq ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende outre des peines complémentaires d’interdiction de détention d’animal notamment. L’enquête pénale vise à identifier toute autre potentielle victime, déterminer les causes exactes des malaises et décès des quatre chiens, et à identifier toute personne ayant concouru aux infractions.