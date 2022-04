Chiens torturés, dénutris, pendus : cinq responsables d'un chenil de Wavrin en garde à vue

Cinq personnes ont été placées en garde à vue, après une vaste opération de gendarmerie, mercredi 20 avril à Wavrin et Haubourdin, dans la métropole lilloise. Il s'agit de responsables d'un chenil, où les animaux ont été retrouvés dans un état déplorable. Un cadavre de chien a même été découvert.

C'est une vaste affaire de maltraitance animale qui a été mise au jour par la brigade de recherche de la gendarmerie de Lille. Après plusieurs mois d'enquête, cinq personnes d'une même famille ont été interpellées mercredi 20 avril à Wavrin et Haubourdin, dans la métropole lilloise. Il s'agit des responsables du chenil "les deux louveteaux".

Chenil de l'horreur

D'après la procureure de la République de Lille, Carole Etienne, ces personnes sont "suspectées de maltraitance et de sévices graves envers des animaux domestiques, en particulier d’actes de torture (tels que des pendaisons entraînant la mort de l’animal) et d’actes vétérinaires illégaux (trafic de puces, euthanasies non réglementées)".

Selon le parquet, les perquisitions ont permis "la découverte de 122 chiens, principalement des bergers belges et cinq chats dans un état de négligence manifeste". Les animaux ont été confiés à la SPA (Société protectrice des animaux), dont des représentants étaient présents au moment de l'opération de gendarmerie, et vont recevoir des soins dans différents refuges de France. Il s'agit essentiellement de malinois, de carlins, mais aussi de cockers.

Le président de la SPA, Jacques-Charles Fombonne décrit "des conditions d'hébergement insalubres, dans des boxes tous petits, et des gamelles d'eau absolument sèches, ce qui prouve que les animaux n'avaient même pas à boire".

Chiens torturés et pendus

D'après nos informations, le chenil accueillait des animaux particuliers, qui les récupéraient souvent dans un état déplorable, amaigris, recouverts de puces et d'excréments. Et il effectuait également un élevage de chiens. Mais lorsque les animaux n'étaient pas assez performants, ils auraient pris l'habitude de les tuer de façon particulièrement cruelle, comme la pendaison. Lors de la perquisition, le corps d'un chien congelé a été découvert, il avait le crâne fendu.

Une vidéo tournée à l'intérieur du chenil montrerait un chiot pendu pendant plusieurs minutes.

Fraude et blanchiment

La justice soupçonne également des faits de fraude fiscale et de travail dissimulé. Lors des perquisitions, 20.000 euros en liquide ont été saisis selon la procureure. 64 comptes bancaires font l'objet d'investigations. Le préjudice pour l'URSSAF est "d’ores et déjà estimé à plus de 230.000 euros".