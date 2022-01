Chiffre de la délinquance : les violences sexuelles et intra-familiales en forte hausse en Seine-Maritime

Le préfet de la Seine Maritime, Pierre-André Durand, a présenté, ce lundi 31 janvier, les chiffres de la délinquance pour l'année 2021. De manière générale, la délinquance est en baisse dans le département mais les agressions physiques, elles, augmentent assez fortement. En 2021, on compte une hausse de 13,3% de ce type de violences.

Parmi elle, les violences intra-familiales ont augmenté de 16,8% entre 2020 et 2021. Même tendance pour les violences sexuelles qui augmentent elles aussi assez fortement avec plus 24% en un an. "Il y a un effet "Me too". La parole se libère et c'est une bonne chose", estime Pierre-André Durant.

Moins d'atteintes aux biens

En revanche, c'est qu'on appelle les atteintes aux biens, comme les vols, les cambriolages ou les dégradations, sont en net recul, une baisse qualifiée d'"historique" par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmamin. Et la Seine Maritime n'échappe pas à cette tendance, avec une baisse de près de 10% des atteintes aux biens.