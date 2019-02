Chiffre du jour : 120 gilets jaunes de Vaucluse partent à Genève pour dénoncer les violences policières

Département Vaucluse, France

Ils se sont levés tôt, ce mercredi matin. 120 gilets jaunes de Vaucluse ont pris la route vers Genève. Ils font l'aller-retour sur la journée, à bord de deux bus en direction du siège des Nations Unies en Suisse, à l'occasion de la journée mondiale de la justice sociale. Ils y vont pour dénoncer les violences policières et les abus de justice. Entre 4 et 8.000 gilets jaunes venus de tout le pays sont attendus, ils respecteront une minute de silence en hommage à tous les blessés et les morts depuis le début du mouvement.

Un rassemblement pacifique

Le rassemblement se veut pacifique mais ils prévoient aussi d'interpeller le fabriquant d'armes hélvète Brügger et Thomet qui fournit les LBD, les très controversés lanceurs de balle de défense, accusés d'être responsables de nombreuses blessures, à l’œil ou aux mains notamment.

Pendant que certains vont à Genève en bus, d'autres vont à Paris à pied. Ce mardi, les gilets jaunes partis des Pyrénées ou de Marseille ont fait une halte à Avignon, direction désormais la capitale pour défendre le RIC, le référendum d'initiative citoyenne.