Chiffre du jour : deux féminicides en Vaucluse en 2019

Département Vaucluse, France

Elles s'appelaient Nadine et Céline. La première avait 49 ans, tuée par balles le 16 janvier à Monteux. La deuxième, 33 ans a elle aussi été tuée par balles, le 5 avril à Avignon. Elle était policière municipale, abattue sur son lieu de travail. Toutes les deux ont été victime de leurs ex-compagnons. Toutes les deux avaient des enfants, aujourd'hui privés de leur maman par des hommes qui n'ont pas supporté que leur relation soit disant "amoureuse" soit terminée. Ces informations sont compilées sur la page Facebook "Féminicides par compagnon ou ex". Au-delà de Nadine et Céline, n'oublions pas non plus cette autre femme, grièvement blessé par son compagnon, le 15 juin à Cheval Blanc. Il l'a aspergée d'essence avant d'allumer le feu. Elle a du être plongée en coma artificiel dans un hôpital marseillais.

Une opération de communication d'après les associations

Alors que le nombre de féminicides a franchi le cap des 100, le gouvernement organise à partir de ce mardi 3 septembre et jusqu'au 25 novembre un Grenelle consacrer aux violences conjugales. Mais les associations n'en attendent pas grand chose. Elles dénoncent une opération de communication alors qu'elles ont surtout besoin de moyens. Elles estiment que la lutte contre les violences conjugales nécessitent au moins 500 millions d'euros, contre 79 millions aujourd'hui, à dispatcher dans les centres d'hébergement d'urgence, dans les plannings familiaux et dans la prévention, en milieu scolaire notamment. Il faut aussi selon elles mieux former les professionnels, comme les policiers qui enregistrent les plaintes ou bien les médecins. Enfin, il faut développer les dispositifs de protection comme les téléphones grand danger.