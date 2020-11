Chiffre du jour : 2200 plaintes déposées par les femmes victimes de violences en Vaucluse

2.200 plaintes déposées en Vaucluse en 2019 par des femmes victimes de violences, c’est 11% de plus sur une année. Pour mieux informer les femmes et leur entourage, des associations de la Région Paca lancent une campagne de sensibilisation baptisée "T'es pas toute seule".

Globalement, tous les chiffres des violences faites aux femmes sont en hausse en Vaucluse en 2019 et ils font froid dans le dos. 2.200 plaintes ont été déposées l'année dernière, c’est 11% de plus sur une année. La moitié des dépôts concerne des coups et blessures et dans sept cas sur 10, ils interviennent au sein de la famille.

Quatre femmes mortes sous les coups en 2019 en Vaucluse

Autre chiffre inquiétant : quatre femmes sont mortes l’année dernière dans le département, ce qui représente une augmentation de 300%. Trois d’entre elles ont succombé aux coups de leur conjoint. Au niveau national, elles sont 146 femmes tuées par leur conjoint ou ex-compagnon en 2019, soit 25 de plus qu'en 2018.

L’augmentation des violences sexuelles au sein du couple inquiète les associations d’aide aux femmes victimes de violence. Les plaintes pour viol hors de la famille en revanche ont baissé : de 41 en 2018, les forces de l’ordre en ont enregistré 30 en 2019.

La campagne #TesPasTouteSeule pour mieux informer les femmes et leur entourage

Pour mieux informer les femmes et leur entourage, une campagne de sensibilisation a lieu en ce moment pendant 10 jours en PACA. Baptisée “T'es pas toute seule”, cette campagne devait se faire au départ avec une tournée en bus et des escales dans plusieurs villes de la région. Finalement, elle est virtuelle et se fait sous la forme de petits modules vidéos.

Jusqu’au 27 novembre, les associations d’aides aux femmes victimes de la région se présentent et donnent des conseils. Rhéso qui œuvre en Vaucluse, constate qu’il y a encore un vrai déficit d’information et les femmes ne connaissent pas bien les structures près de chez elles. Sur le site #TesPasTouteSeule, vous retrouverez toutes les infos pour contacter ces professionnels.

L'association Rhéso insiste sur le fait que les proches , peuvent aussi venir à sa permanence à Carpentras pour mieux comprendre ou accompagner une victime de violences conjugales. Sur le site internet "t'es pas toute seule", vous avez aussi tous les numéros importants et notamment le 39-19. Ce numéro de téléphone gratuit et anonyme, est, en raison de l'épidémie du coronavirus et jusqu'à nouvel ordre, accessible de 9h à 19h du lundi au samedi.