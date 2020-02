Chiffre du jour : 24 centres d'apprentissage en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Le Vaucluse compte 24 centres d'apprentissage. Ils devraient être de plus en plus fréquentés dans les années à venir. Le gouvernement vient en effet de dévoiler les nouveaux chiffres de l'apprentissage et sans surprise, ils sont excellents. Voilà des années que les dirigeants successifs vantent les mérites de ce type de formation et visiblement cela fonctionne.

La France compte 485.000 apprentis, soit 15% d'augmentation en un an seulement. Pourquoi ça cartonne ? Parce qu'on trouve du travail après son apprentissage : 74% des apprentis signent un contrat à l'issue de leur formation.

Métiers de bouche, métiers du bois

En Vaucluse, le plus gros pôle de formation, qui jouit d'ailleurs d'une très bonne réputation, c'est l'université régionale des métiers et de l'artisanat à Avignon. Plus de 1200 apprentis sont formés à des professions variées, surtout aux métiers de bouche : pâtissier, glacier, chocolatier-confiseur, boulanger, traiteur. La formation de boucher cartonne : le nombre d'inscriptions a augmenté de 50% en cinq ans seulement. À Avignon, on se forme aussi aux métiers de fleuriste, ébéniste, mécanicien agricole, mécanicien moto etc.

Le Vaucluse compte aussi des formations plus spécifiques : les métiers du bois et de la forêt par exemple à la Bastide des Jourdans ou le métier de palefrenier. Enfin, la Poste a installé son propre centre de formation au lycée Dumas de Cavaillon. Elle forme ainsi directement ses futurs guichetiers ou postiers.