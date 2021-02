Chiffre du jour : 24 jeunes recrutés par le Parc Naturel Régional du Luberon

Le Parc naturel régional du Luberon recrute ! Il cherche 24 jeunes pour compléter les rangs de la Garde Forestière, qui patrouille chaque été sur les grands sites naturels du Luberon (les Gorges du Régalon, la forêt des Cèdres, le Colorado Provençal à Rustrel ou encore la colline Saint-Jacques à Cavaillon).

Leur mission : aller à la rencontre des promeneurs et des touristes, et leur faire prendre conscience du risque incendie. Ils rappellent les consignes de base : pas de barbecue, pas de cigarette en forêt (ça semble évident, ça ne l'est pas toujours) et pas de déchets jetés n'importe où.

Des CDD pour les étudiants

Les postes sont réservés aux étudiants originaires du département, et âgés de 18 à 25 ans. Il s'agit de poste en CDD, la mission s'étire du 24 juin au 31 août. C'est la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui finance ce dispositif, à hauteur de 80%.

Pour postuler, il suffit de se connecter sur le site parcduluberon.fr.