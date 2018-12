Chiffre du jour : 27 agressions de pompiers en Vaucluse en 2018

Vaucluse, France

Ils nous protègent au quotidien et pourtant, ils sont souvent pris à partie et parfois violemment. À 27 reprises, depuis le début de l'année 2018, les pompiers de Vaucluse ont été victimes d'incivilités, voire d'agressions, autant verbales que physiques pendant des interventions. Ce chiffre risque de progresser puisque l'année n'est pas encore terminée et on sait que les pompiers sont très sollicités pendant les fêtes de fin d'année.

Ce qui est inquiétant, c'est l'augmentation du nombre de ces agressions. Le SDIS 84 en a comptabilisé 18 en 2017 et 27 donc en 2018. Les secteurs d'Avignon, de Bollène et de Carpentras sont les plus concernés.

La Fédération des pompiers réclame plus de protection

Cette augmentation se vérifie partout en France, depuis plusieurs années. On compte près de 3.000 agressions à l'échelle de la France. C'est trois fois plus qu'il y a 10 ans. D'après les pompiers eux-mêmes, c'est le fait de personnes "en détresse sociale, parfois sur fond d'alcool ou de drogue". Des gens aux comportements de "consommateurs" dit la Fédération, insatisfaits, et qui le montrent.

La Fédération réclame que les pompiers soient systématiquement accompagnés des forces de l'ordre en cas d'intervention à risques. Elle demande aussi le dépôt de plaintes anonymes et une politique pénale de tolérance zéro pour les agresseurs de pompiers.