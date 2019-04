Chiffre du jour : 6.400 personnes ont découvert leur séropositivité en 2017

C'est la 25e édition du Sidaction, dans un contexte où la maladie ne recule plus. En 2017, en France, 6.400 personnes ont découvert qu'elles étaient porteuses du VIH et ce chiffre ne baisse pas depuis plusieurs années. Par ailleurs, les adolescents sont de plus en plus mal informés.

En 2017, 6.400 personnes ont découvert en France qu'elles étaient porteuses du virus du SIDA. On en parle à l'occasion de la 25e édition du Sidaction qui démarre ce vendredi 5 avril et pour trois jours. Ce chiffre ne baisse plus depuis plusieurs années. Les chercheurs, qui ont découvert le SIDA en 1983 s'alarment d'une "banalisation de la maladie", comme si elle n'inquiétait plus personne. 23% des jeunes français s'estiment mal informés sur le SIDA. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Le même nombre est persuadé qu'il existe aujourd'hui un médicament pour guérir du SIDA, ce qui, pour l'instant, est faux.

Deux cas probables de rémission

Quand on a le VIH, on l'a pour la vie. Avant on en mourrait mais aujourd'hui on vit avec et presque normalement. Le traitement est beaucoup moins lourd qu'au début. Les effets secondaires beaucoup moins violents. On peut aujourd'hui empêcher la transmission du virus mais on n'en guérit toujours pas. Sauf dans deux cas. Dernier en date, début mars, celui qu'on appelle "le patient de Londres". Comme le premier malade en rémission, il a subi une greffe de moelle osseuse. Il n'a plus donné aucun signe de la maladie depuis près de 19 mois.