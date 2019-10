Chiffre du jour : 61.523 euros accordés aux associations de lutte contre les violences faites aux femmes en PACA

Département Vaucluse, France

Le gouvernement accorde 61.523 euros à la région PACA dans le cadre du Fonds Catherine, ce fonds spécial pour les associations locales de lutte contre les violences faites aux femmes. Créé dans le cadre du Grenelle, il porte ce nom car on compte en France autant de femmes prénommées Catherine que de femmes victimes de ces violences. Les 61.523 euros seront dispatchés entre les associations retenues pour mener ce combat.

Les associations déçues

Elles doivent se porter candidates avant le 18 octobre. Seront retenus les projets qui répondent à plusieurs critères. Ils doivent compléter ce qui existe déjà et répondre à des besoins pas encore satisfaits. Ils doivent s'inscrire sur tout le territoire, aussi bien en ville qu'à la campagne. Enfin, ils doivent travailler avec les acteurs déjà implantés.

Mais pour les associations, ce fonds est loin d'être suffisant. Ce fonds Catherine, c'est un million d'euros au niveau national. On est loin du compte pour les associations qui réclament un plan Marshall sur la question. Elle demande au gouvernement de débloquer 500 millions d'euros minimum. Cet argent servirait à accueillir les victimes, les prendre en charge sur le temps long, prévenir les cas de violences grâce à des dispositifs comme le téléphone grand danger. Mais les militantes féministes veulent surtout mettre l'accent sur la prévention et la formation contre le sexisme dès le plus jeune âge. Depuis le début de l'année en France, 111 femmes sont mortes sous les coups de leur compagnon ou ex compagnon.