Chiffre du jour : c'est en 1808 que commence l'histoire de la truffe en Vaucluse

Un peu d'histoire dans notre chiffre du jour. C'est en 1808 que commence la saga de la truffe en Vaucluse, grâce à un certain Joseph Talon. Le jeune homme est déjà adepte de la rabasse, la fameuse truffe noire. Mais fameuse, elle ne l'est pas encore. On la consomme, certes, depuis François 1e mais elle reste encore confidentielle. En 1808 donc, changement de cap : Joseph Talon plante quelques glands provenant de chênes truffiers, à Saint-Saturnin-les-Apt, sur un sol très calcaire et caillouteux.

L'or noir de Vaucluse

Dix ans plus tard, jackpot, il récolte au pied de ces jeunes chênes des kilos de truffe. La rumeur enfle dans le département, les curieux viennent voir ce qui se passe dans ce champ tout sec. On commence alors à imiter Joseph Talon. En parallèle, il vend des plants de ces chênes truffiers, et c'est comme cela que la culture devient très répandue, surtout dans le Comtat Venaissin.

Aujourd'hui, la truffe est l'or noir de Vaucluse : 75% de la production française de la "tuber melanosporum" vient de chez nous, et non pas du Périgord comme on pourrait le croire. On compte aujourd'hui près de 900 sites où sont plantés des chênes truffiers en Vaucluse. Les deux plus grands marchés aux truffes de France et même d'Europe se tiennent aussi dans notre département. Celui de Richerenches, jusqu'au mois de mars, le samedi matin. Il a commencé le week-end dernier. Autre institution, celui de Carpentras, le vendredi, jusqu'à fin mars aussi. Les ramasseurs y rencontre les courtiers et négociants qui vendront la rabasse partout en France.