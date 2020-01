Chiffre du jour : plus de 2.000 euros collectés pour la famille de Laura, avignonnaise tuée le 1e janvier

Avignon, France

Créée il y a quelques jours, la cagnotte pour la famille de Laura a collecté ce mercredi matin plus de 2.000 euros. La jeune avignonnaise de 23 ans a été tuée la semaine dernière, quelques heures après le passage en 2020, sur le parking d'une boîte de nuit à Montpellier. Après la soirée de la Saint-Sylvestre, Laura et ses amis montent en voiture. Ils sont sur le point de repartir. Mais l'un des passagers est armé, il manipule son pistolet et un coup part. Laura est tuée sur le coup. Une cinquantaine de personnes ont participé à la cagnotte. Il reste une quarantaine de jours pour le faire.

Capture d'écran du site Leechi - Philippe Paupert

Le meurtrier présumé, 33 ans, a été interpellé et va être présenté à un juge des détentions. C'est un proche du jeune homme tué par balles au mois de décembre dans Avignon, sur fond de trafic de drogue. Il est finalement mis en examen pour meurtre et non plus pour homicide involontaire et port d'arme illégal comme dans un premier temps. La personne à l'origine de cette cagnotte ne veut créer aucune polémique : "on ne connaît pas les circonstances exactes de cette tragédie, raconte-t-elle sur le site de la cagnotte Leetchi, le seul but de cette cagnotte est de permettre à la famille de Laura d'être soutenu dans leurs démarches."