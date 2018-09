Avignon, France

Les excès de vitesse, il y en a régulièrement. Mais des comme ça, c'est quand même rare. Un jeune homme est convoqué ce mercredi devant le tribunal de police d'Avignon, après avoir été flashé, en février dernier, à 227 km/h ! Soit la vitesse moyenne d'une Formule Un.

Retrait, logique, du permis de conduire

Il avait la voiture pour (une Mercedes A250), mais pas forcément l'âge : quand il s'est fait arrêté, le jeune homme avait 18 ans et moins d'un mois de permis. Permis qui lui a été retiré, bien sûr, jusqu'à l'audience de ce mercredi. Les juges vont devoir décider combien de temps encore ce jeune homme n'a pas le droit de rouler.

En 2017, les services de location de voitures HomeToGo et HAPPYCARont établit un classement des huitexcès de vitesse records en Europe. Le chauffard qui arrive premier a été contrôlé à 324 km/h en Suisse ! La sanction : 1.865 euros d'amende et six mois de prison.