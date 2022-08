Chiffres, législation : ce qu'il faut savoir sur la lutte contre les rodéos urbains

Au moins trois accidents graves en marge de rodéos urbains, à Pontoise, Bordeaux et Marseille cet été, ont remis cette pratique pourtant ancienne sous la lumière en France.

Début août une fillette de sept ans était grièvement blessée d'abord, à Pontoise dans le Val d'Oise, renversée par une moto cross alors qu'elle jouait sur une place avec son frère. Deux jours plus tard, à Verdon-sur-Mer en Gironde, deux motards de 14 et 16 ans s'étaient percutés lors d'un rodéo. Le plus jeune avait dû être héliporté au CHU de Bordeaux et l'autre a été plus légèrement blessé. Enfin, un jeune homme de 19 ans s'est tué, ce mardi soir à Marseille, après avoir perdu le contrôle de sa moto et percuté un poteau alors qu'il faisait un rodéo urbain.

Le même jour, sur Twitter, le ministre de l'Intérieur qui a fait de la lutte contre les rodéos urbains l'une de ses priorités du moment, annonçait que près de 3.000 opérations de police et de gendarmerie avaient été menées contre les rodéos urbains depuis le 8 août et que plus de 150 scooters et motos avaient été saisis. Il a aussi demandé à tous les commissariats de mener au moins trois opérations contre les rodéos par jour.

Qu'est-ce qu'un rodéo urbain ?

Un rodéo urbain c'est "l’exécution de figures et des passages répétés" à motocross, explique un policier à France Bleu Alsace. Cela consiste à adopter "une conduite qui compromet la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique", peut-on aussi lire sur le site légifrance.

Les rodéos sauvages "sont aussi un défi à l'autorité et un signe d'appropriation du territoire par les voyous", expliquait en 2020 le commissaire Patrick Longuet, alors en poste à Marseille. Ces engins sont souvent "des instruments de collecte de stupéfiants", utilisés "pour ravitailler les points de vente", précisait-il.

Quelles sanctions aujourd'hui ?

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018, la pratique du rodéo urbain est passée d'une "simple" infraction au code de la route à un délit passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende. La peine grimpe théoriquement à deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende en cas de pratique "en réunion", trois ans et 40.000 euros si les auteurs ont consommé de l'alcool, des stupéfiants ou conduisent sans permis. Cinq ans et 75.000 euros si deux des motifs ci-dessous sont réunis.

La peine peut également être complétée d'une suspension du permis de conduire pendant trois ans maximum, de travaux d'intérêt général et de "la confiscation du véhicule" utilisé pour le rodéo. Mais, et c'est là la faille pour les syndicats de police notamment : la justice ne prononcera pas de confiscation si le véritable propriétaire prouve de bonne foi qu'il n'est pas impliqué dans le rodéo.

Course poursuite interdite

Pourtant, "le plus important pour avoir un effet dissuasif, c'est de confisquer les engins et les détruire", regrette Natalia Pouzyreff, députée des Yvelines qui a rendu l'an dernier un rapport d'évaluation de la loi d'août 2018. L'élue y rappelait aussi que les policiers et gendarmes ont pour consigne de ne pas engager de poursuite contre les auteurs de rodéos. Ou seulement en cas de "délits graves susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui".

Regrettable pour plusieurs syndicats de police qui expliquent que les forces de l'ordre n'ont "aucun moyen" d'arrêter les conducteurs" de moto cross. "Aucun policier ne va prendre le risque d'être traduit en justice pour contrôler un véhicule", a par exemple réagi François Bersani, porte-parole du syndicat Unité SGP Police Ile-de-France. "Les policiers ne demandent pas une nouvelle loi, de la refaire ou de l'aggraver. Appliquons déjà ce qui existe", conclut François Bersani.

"Il faut frapper encore plus fort", résume ce mercredi Natalia Pouzyreff. Si la députée se félicite que le nombre d'interpellations augmentent, elle encourage la population à appeler la police, pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir le plus rapidement possible. Parmi les pistes de travail de l'élue francilienne : la surveillance des réseaux sociaux. Repérer les appels aux rodéos qui y sont lancés et sanctionner ceux qui diffusent les vidéos. Un moyen de sensibiliser la jeunesse également : "Je serai favorable à une campagne en ligne, pour montrer les dégâts des rodéos urbains. L'éducation doit se faire au plus tôt pour détourner les jeunes de cette pratique."

Les rodéos urbains en chiffres