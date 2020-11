Chinon : des lycéens réalisent une infographie pour lutter contre les violences faites aux femmes

Au lycée professionnel Joseph Cugnot de Chinon, les élèves d'une classe de Terminale CAP Logistique se distinguent en cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Au terme d'un an de travail et de réflexion sur les violences conjugales, les élèves de cette classe ont réalisé une infographie dans le but de sensibiliser un grand nombre à lutter contre les violences physiques et sexuelles faites aux femmes. Les élèves, très impliqués, présentaient hier, mardi, leur initiative. "Tout est dans le titre : en finir avec les violences conjugales" : Léo, un des élèves impliqué dans ce projet, nous présente l'infographie réalisée par sa classe.

Demain, il peut y avoir une femme qui va mourir - Maxime, lycéen

Dans cette infographie, on y lit par exemple qu'environ 220 000 femmes sont victimes de violences conjugales et qu'en moyenne tous les 3 jours une femme est victime d'un féminicide, une statistique qui effraie Maxime "ça veut dire que, statistiquement, demain il peut y avoir une femme qui va mourir". Léo reprend la parole et poursuit "je n'en avais pas conscience avant. Je savais que cela existait mais je ne pensais pas que les chiffres étaient si élevés".

Alors que tous les élèves de cette classe, une dizaine, se sont tous très impliqués dans ce projet, ils ignoraient tous, il y a un an, la gravité des violences conjugales. Ce projet leur a permis de se questionner et s'informer afin de réaliser cette infographie qui pourrait permettre à une victime qui la voit "d'être aidée".

Les élèves de cette classe promettent de partager l'infographie à tout leur entourage et surtout sur les réseaux sociaux où "ça peut prendre très rapidement" et où ils espèrent que ça "buzz". Ces lycéens ont envie de "sensibiliser les jeunes qui ne sont peut-être pas au courant et qui ne s'informent pas".

Les numéros 3919 et 114 en aide aux victimes

Lors de la présentation de cette initiative, les lycéens évoquent également les solutions qui se présentent aux victimes. L'existence par exemple du numéro 3919, un numéro gratuit, anonyme, qui n'apparaît pas sur les factures de téléphone. Ils évoquent aussi le 114, numéro qui permet à une victime d'envoyer un sms en cas de danger si cette dernière ne peut pas parler au téléphone.

Eloïne Fouilloux, professeur d'anglais et de français dans l'établissement, est à l'initiative du projet. Elle dit être "très satisfaite et très fière" et se réjouit que ses élèves aient montré un grand intérêt pour la cause.

Les lycéens de Joseph Cugnot espèrent également que chaque personne qui verra leur infographie la partagera. Une belle initiative pour lutter contre les violences faites aux femmes.