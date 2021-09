Chinon : des coupures d'électricité à cause de vols de câbles, d'autres communes touchées

Certains quartiers de Chinon n'ont plus d'éclairage public, la nuit tombée. En cause, des vols de câbles répétés depuis le mois de mai, d'après le maire Jean-Luc Dupont. Une situation qui touche d'autres communes d'Indre-et-Loire.

Certaines rues de Chinon paraissent bien sombres une fois la nuit tombée. Et pour cause, l'éclairage public ne fonctionne plus en raison d'actes de délinquance. "Depuis le mois de mai, on subit des vols de câbles, les boîtes électronique de pilotage, les trappes des candélabres" constate le maire Jean-Luc Dupont, "et quand on recommande le matériel il y a des délais très importants."

Plus de 100.000 euros de préjudice en Indre-et-Loire

L'élu chiffre le préjudice à plus de 35.000 euros pour sa commune, en tenant compte des récents vols, mercredi et jeudi. Le phénomène ne se limite pas à Chinon, "il y a eu des vols au stade d'Avoine, à Cinais, à Lerné" précise Jean-Luc Dupont, également président de la communauté de communes et président du SIEIL, le Syndicat départemental d'énergie d'Indre-et-loire, "depuis le 1er janvier, on est à plus de 100.000 euros de remplacement de câbles pour le Syndicat, sur l'ensemble du département."

Des vols qui s'expliquent par le prix actuel du cuivre, "autour de 8€60 le kilo" d'après Jean-Luc Dupont. "J'ai fait un petit calcul après le vol qu'on a eu mercredi soir : 700 mètres de câbles, comptez 200 kg de cuivre, ça fait 2.000 euros à la revente" détaille le maire, qui aimerait "interdire les filières de recommercialisation des métaux précieux en l'absence de certificats d'origine".