Chinon : deux jeunes interpellés après des incendies de voitures et des dégradations contre la gendarmerie

Après huit mois d'enquête, la gendarmerie de Chinon indique avoir interpellé un mineur et un majeur âgé de 27 ans, suspectés d'avoir incendié six véhicules en mai 2022 et d'avoir commis des dégradations sur du mobilier urbain et la gendarmerie.

Blason de la compagnie de la gendarmerie de Chinon © Radio France - Boris Compain Deux jeunes Chinonais, l'un mineur et l'autre âgé de 27 ans, seront prochainement jugés pour une série d'incendies et de dégradations commis en mai 2022 à Chinon. Des incendies commis sur six véhicules, des dégradations de mobilier urbain ainsi que des bouches d'égouts lancées contre le bâtiment de la gendarmerie. Les deux jeunes ne sont pas connus des services.