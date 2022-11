Chinon : deux mineurs interpelés après l'incendie de l'entrepôt Emmaüs

Les gendarmes de la brigade de Chinon ont interpellé deux mineurs de 16 et 17 ans

Deux mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été interpelés à Chinon, lundi 7 novembre aux alentours de 8h, deux semaines après l'incendie d'un entrepôt Emmaüs lors duquel des jouets, des meubles et des vêtements sont partis en fumée. Les deux garçons, inconnus des services et scolarisés, ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont également reconnu être les auteurs des précédentes dégradations qui ont visé le site.

Des actes commis par "amusement" selon les enquêteurs et non par un quelconque grief contre l'association. Ils seront déférés ce mardi devant le parquet et le juge des enfants puis placés sous contrôle judiciaire. Les gendarmes de la brigade de Chinon ont pu remonter leurs traces grâce à divers témoignages.