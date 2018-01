Chinon, France

Dimanche 31 décembre, un couple passe l'après-midi en famille, avec leur enfant de cinq ans, à proximité du plan d'eau de la Cunette à Chinon, en Indre-et-Loire. Célébrant les fêtes de fin d'année, la femme et l'homme boivent deux bouteilles de champagne, racontent les gendarmes du département sur leur page Facebook.

Ivre, la femme entre dans l'étendue d'eau boueuse et se retrouve embourbée au point d'avoir besoin de l'intervention des pompiers pour pouvoir en sortir. La mère de famille est ensuite transportée à l’hôpital, où elle passe le réveillon et la nuit du nouvel an.

Moralité de l'histoire, "il n’y a pas que sur la route que l’alcool est dangereux...", commente la gendarmerie, en rappelant qu'il faut modérer sa consommation d'alcool "pour votre propre sécurité mais surtout pour celle de vos proches".