Chinon : le tournage de "Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu" va reprendre le 12 mai

Chrsitian Clavier et Chantal Lauby

Après le drame qui a frappé vendredi 23 avril l'équipe du film, le tournage du troisième opus de "Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu" a repris jeudi 29 avril dans la Vienne. Une reprise très difficile si l'on en croit le témoignage de l'actrice Elodie Fontan sur les réseaux sociaux : "Reprise le cœur serré, si difficile. Courage et pensées à leurs familles", écrit-elle, en postant cette photo du clap du film, dédié aux victimes de ce tragique accident.

On va faire en sorte que le tournage à Chinon se passe dans les meilleurs conditions

Les équipes du film sont attendues à Chinon d'ici quelques jours précise pour sa part Sophie Lagrée, adjointe à la ville et qui est l'élue référente pour ce tournage. Elles doivent rester une dizaine de jours sur place à compter du 12 mai. "On va faire en sorte que le tournage se passe dans les meilleures conditions possibles" explique Sophie Lagrée."Des scènes qui devaient être tournées à Chinon, mais qui n'avaient pas de grand intérêt parce qu'elles ne mettaient pas en valeur le décorum de Chinon, seront tournées sur Paris en studio. C'est plus pratique au regard du planning qui est modifié. Par contre toutes les scènes extérieures tournées à Chinon sont bien maintenues. L'adjointe rappelle que l'équipe, malgré les impératifs de tournage, est très perturbée par le dramatique accident.

Des scènes non-essentielles en intérieur vont être tournées en studio à Paris. Les scènes en extérieur sont maintenues

Trois techniciens âgés de 19, 47 et 49 ans ont été tués danc cet accident survenu sur une petite route entre Pouant et Champigny-sur-Veude, en Indre-et-Loire. Les obsèques auront lieu la semaine prochaine. Un quatrième technicien est toujours à l’hôpital de Poitiers entre la vie et la mort. Cette semaine, le conducteur impliqué dans ce drame, un artisan d'une trentaine d'années, a été mis en examen. Les analyses toxicologiques ont révélé un taux d'alcool de 0,8 gramme par litre de sang.