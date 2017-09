Chinon : le conducteur se fait dépasser sur une ligne continue, il exhibe son pistolet

La scène s'est déroulée le 12 septembre dernier. L'automobiliste a été interpellé vendredi dernier et placé en garde à vue. Il sera jugé prochainement.

Le 12 septembre dernier, vers 19 heures sur un boulevard à Chinon, un automobiliste furieux de s’être fait dépasser sur une ligne continue a montré sa colère en exhibant au conducteur fautif une arme de poing. Il s'agit en fait d'un pistolet à gaz.

Les gendarmes de Chinon ont interpellé 3 jours plus tard ce jeune conducteur. Il a été placé en garde à vue vendredi dernier et a reconnu les faits. Il a aussi affirmé circuler en permanence avec cette arme dans la boite à gants. A l’issue de sa garde à vue, il a reçu une convocation devant le tribunal de Tours pour port d’arme et menaces avec arme.