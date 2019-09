Chinon : le foyer rural de Lerné détruit dans un incendie

L'Est Républicain/Maxppp

Lerné, France

Le foyer rural de la ville de Lerné, à l'ouest de Chinon, a été en grande partie détruit cette nuit. Un important incendie s'est déclaré dans cette ancienne école à 2 heures du matin ce lundi. Le préau et trois pièces (sur quatre) ont été entièrement ravagés par les flammes, soit 150 m2 au total. On ne connait pas pour l'instant les causes de cet incendie. Aucune communication des pompiers n'a été faite sur ce sinistre.