Chinon, France

Une quinzaine de passagers sont restés bloqués jeudi soir en pleine voie entre Chinon et Tours, dans un train. Selon Stéphane Ducrocq, l'un des passagers joint par France Bleu, le deuxième et dernier wagon s'est décroché "500 mètres après son départ de la gare de Chinon" à 17h44. A ce moment-là, le train est dans tunnel.

Les passagers qui sortent sur la voie

Selon la SNCF, le conducteur s'est arrêté plusieurs kilomètres plus loin au beau milieu de la forêt de Chinon, quand il a aperçu qu'un voyant s'est allumé sur son tableau de bord.

Dans le wagon à l’arrêt, une quinzaine de voyageurs. Ils prennent alors la décision de sortir du wagon. Ce sont des habitués de la ligne et ils savent qu'à cet endroit il n'y a qu'une seule voie et aucun risque de croiser un autre train. Parmi eux se trouve une femme avec une poussette. Une fois revenus à la gare de Chinon, ils ont dû attendre jusqu'à 20h30 pour être pris en charge et transportés jusqu'à Tours en taxi ou en bus.

Une anomalie électrique décelée sur le tableau de commande

La SNCF reconnait un fait particulièrement rare, "exceptionnel", d'autant que l'axe est peu emprunté et les trains ne sont pas si âgés, assure la communication de la compagnie ferroviaire (environ 20 ans). Les techniciens de l’atelier de maintenance de Saint-Pierre-des-Corps ont identifié la panne ce vendredi en début d'après-midi. Il s'agit d'une "anomalie électrique sur le tableau de commande qui gère l'accouplement des deux rames du train".

"En pleine vitesse, il pourrait aussi se détacher !" Stéphane Ducrocq, l'un des passagers

Stéphane Ducrocq ne se sent d'ailleurs pas rassurer à l'idée de reprendre le train. "Je vais prendre un kit de survie dans mon sac, au cas où!"