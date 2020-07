Chinon : une fourgonnette fonce sur la terrasse d'un bar-restaurant

Ce jeudi 2 juillet, vers 22h30, une fourgonnette a foncé en direction de la terrasse d'un bar dans la rue Rabelais, chemin semi-piéton à Chinon. Quelques personnes sont légèrement blessées et les auteurs ont pris la fuite. Une rixe est à l'origine de ce coup de sang. Une enquête est ouverte.

Ce jeudi 2 juillet, vers 22h30, une fourgonnette a roulé à vive allure sur la terrasse d'un bar-restaurant, rue Rabelais à Chinon. Selon le procureur de la République de Tours, il s'agirait d'une rixe dans laquelle trois hommes sont impliqués. Ils arrivent éméchés et s'en prennent à des clients avant d'être maîtrisés par l'agent de sécurité de l'établissement.

Les trois hommes promettent de revenir quelques minutes plus tard, et c'est à ce moment qu'un fourgon pénètre à vive allure dans la petite rue semi-piétonne. Les clients en terrasse ont juste le temps d'aller se réfugier dans le bar avant que les tables et les chaises ne volent.

Une enquête est ouverte à Chinon et les gendarmes ont auditionné plus de 25 personnes depuis jeudi soir, confirme Grégoire Dulin, le procureur de Tours. Les trois hommes n'ont toujours pas été retrouvés.