Chinon : une menuiserie entièrement détruite dans un incendie

Un incendie impressionnant, survenu mercredi soir, a entièrement détruit la menuiserie Bournel à Chinon. La ville cherche des solutions pour aider le patron à repartir le plus rapidement possible.

Chinon, France

La menuiserie Bournel à Chinon a été entièrement détruite par un incendie mercredi soir 20h. Plus de 1.000 m2 d'ateliers ont brûlé. Une cinquantaine de pompiers sont intervenus. L'atelier principal, les machines-outils, et le stock intérieur ont disparu dans l'incendie. L'origine du sinistre est accidentelle mais on n'en connaît pas encore la cause exacte.

On cherche des solutions. On a des pistes pour l'aider à redémarrer le plus rapidement possible - Le Maire de Chinon

Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés - SDIS 37

Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon, était sur place mercredi soir, au 22 rue des grésillons, le lieu d'implantation de la menuiserie, située dans un quartier habité. "Les pompiers ont réussi à contenir le feu uniquement à l'atelier pour éviter qu'il ne se propage aux habitations. Cependant plusieurs maisons ont été évacuées. Il y avait beaucoup de bois à l'intérieur de l'atelier. La charpente métallique s'est déformée, est tombée et a emmené les murs environnants. Les camions de la société ont aussi été touchés".

La mairie et la communauté de communes Chinon-Vienne-et Loire, avec le soutien de la direction départementale du travail, recherchent donc en commun un lieu d'accueil pour la menuiserie qui compte 2 personnes : le chef d'entreprise et un salarié. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé dans cet incendie.