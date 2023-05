Chloé agressée par son ex : conseil de discipline pour le policier qui n'a pas pris la plainte de la Poitevine

Selon les informations de France Info , c'est ce jeudi 11 mai dans l'après-midi qu' un policier national du Loir-et-Cher est convoqué en conseil de discipline. En décembre dernier, cet agent de 54 ans a demandé à une jeune Poitevine de 24 ans souhaitant porter plainte contre son ex de rentrer chez elle et revenir le lendemain . Mais quelques heures plus tard, Chloé, originaire de Monts-sur-Guesne dans la Vienne, était agressée dans un hall d'immeuble par son ancien compagnon.

Le policier est suspendu de ses fonctions , et a depuis exprimé ses regrets auprès de la police des polices (IGPN). Il a reconnu une "mauvaise interprétation de la situation" et a expliqué, toujours selon France Info, avoir occupé ce jour-là plusieurs postes, face à un manque d'effectifs. C'est le ministre de l'Intérieur qui tranchera sur son sort professionnel. Ayant déjà été critiqué pour des manquements à son poste, il pourrait partir en retraite anticipée.

Après plusieurs semaines de coma, Chloé souffre de séquelles irréversibles selon ses proches . Son agresseur est toujours en détention provisoire.