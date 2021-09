Choc et incompréhension après la mort du Bastiais Saïd M'Hadi dans le métro marseillais

Contrôlé sans ticket ce mercredi 22 septembre station de la Joliette à Marseille, Saïd M'Hadi se serait montré violent, virulent, envers les agents qui l'aurait maitrisé, plaqué et maintenu au sol avant qu'il ne décède d'un "syndrome asphyxique" selon l'autopsie qui a suivi. Une intervention "clairement disproportionnée" selon certains témoins qui évoquent une dizaine d'agents concernés. Saïd M'Hadi un homme « virulent », qui aurait refusé le contrôle, un 1,80m et 110kg qu'il aurait fallu maitriser pour les agents de la RTM, une proie asphyxiée sous un assaut démesuré selon certains témoins, "un enfant dans un corps d'adulte" incapable de se procurer un ticket de métro ou détenir de l'argent pour la famille, sa sœur Khadija en particulier qui avait souhaité l'amener de Lupinu à Marseille pour assurer sa prise en charge médicale.

«Travailleur, sérieux, affable »

Saïd handicapé à 80% mais « affable, sérieux, travailleur » pour l'association l'Eveil à Bastia où il a passé 12 ans et où aujourd'hui choc et colère s'expriment chez le personnel qui défend le droit à une certaine autonomie, travailler aller et venir notamment pour les personnes en situation de handicap. Patricia Beck directrice générale de la structure : _«Travailleur assidu, sérieux, affable sans aucun signe connu de notre part de violence ou d'agressivité. Quoi qu'il en soit, malgré tout, ça n'excuse rien, mais en tout cas voilà, nous sommes vraiment sous le choc. L’Eveil le connaît depuis 2004 puisque son arrivée date de 2004, il a travaillé jusqu'en 2016 sans interruption sur 2 ateliers différents au moins, c'est à dire un atelier d'entretien d'espaces verts et d’élagage et un atelier de menuiserie, dans ces ateliers on manipule, on utilise en présence d’autres personnes, des outils assez dangereux, tranchant, donc évidemment si nous avions repéré une quelconque violence chez cette personne ou un caractère, je dirais d'instabilité, on n'aurait pas pu le maintenir sur ce type d'activité._ Comme tous les tous les travailleurs de l’Eveil, ce sont des personnes qui se déplacent seuls, qui ont une vie personnelle, qui ont simplement besoin d'une aide à la réalisation de leur activité professionnelle. »

Alors qu'un juge d'instruction marseillais serait en charge de l'enquête pour « violences volontaires ayant entrainé la mort sans l'intention de la donner », tous attendent des réponses. Les agents mis en cause ont été entendus en tant que témoins libres, les investigations devraient permettre d'en savoir plus sur à commencer par leur nombre, entre 4 et 11 selon les versions.