Lessay, France

L'accident s'est produit sur la route du Hotot, un petit lieu-dit où la visibilité est très réduite. Pour s'engager sur la voie principale, il faut s'avancer un peu sur la route. Et c'est apparemment ce qui a provoqué l'accident.

Selon les premiers témoignages de victimes, une moto s'engage au carrefour, sur la voie droite, sans voir qu'une voiture arrive. Le conducteur tente alors d'éviter le deux-roues et percute frontalement un autre véhicule qui roule dans l'autre sens. Résultat : un choc impressionnant.

Le motard s'en sort indemne

Cinq personnes sont blessées, dont deux grièvement. Il s'agit de deux femmes de 70 et 90 ans : la conductrice d'une des voitures et sa passagère. L'une est héliportée par le Dragon 50 à l'hôpital d'Avranches. L'autre est prise en charge par le Mémorial de Saint-Lô. Impossible de savoir, pour l'instant, si leur pronostic vital est engagé ou non.

Quant aux 3 autres victimes, un homme de 37 ans, une femme de 29 ans et une adolescente de 13 ans, les blessures sont plus superficielles. Seul le motard s'en sort indemne.