Choc violent entre deux voitures à Villiers-en-Plaine

Un accident s'est produit ce lundi 27 septembre à Villiers-en-Plaine dans les Deux-Sèvres. Il y a eu une collision entre deux voitures. Le bilan est d'un blessé grave et un blessé léger. La circulation est perturbée.

Un accident à Villiers-en-Plaine, au nord de Niort. Il s'est produit un peu après 9 heures ce lundi 27 septembre sur la route de Faye-sur-Ardin. Un choc violent entre deux voitures. L'un des deux conducteurs, un homme de 61 ans, a été gravement blessé et héliporté à l'hôpital de Poitiers. Le conducteur de l'autre voiture, un homme de 42 ans est plus légèrement touché et a été transporté à l'hôpital de Niort.

La circulation est interrompue dans les deux sens indiquaient les pompiers des Deux-Sèvres en milieu de matinée.

L'accident s'est produit à Villiers-en-Plaine, route de Faye-sur-Ardin - Photo SDIS 79