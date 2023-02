Choisy-le-Roi : deux personnes gravement intoxiquées après l'utilisation d'un brasero en intérieur

Deux femmes ont été transportées à l'hôpital de Garches dans un état grave ce dimanche midi après une intoxication au monoxyde de carbone, à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). Elle a été provoquée par l'utilisation d'un brasero à l'intérieur même de l'habitation, indiquent les pompiers de Paris.

ⓘ Publicité

10 autres personnes, dont six enfants, ont également été intoxiquées, mais plus légèrement. Les enfants ont été pris en charge dans des structures pédiatriques du secteur.

Appel à la vigilance des pompiers de Paris

Les pompiers de Paris ont constaté que ce type d'incidents arrivaient de "plus en plus souvent" en cette période hivernale et appellent donc à la prudence quant à l'utilisation de ce type d'appareils en intérieur.

Ils rappellent la nécessité d'aérer fréquemment son logement le cas échéant, pour évacuer le monoxyde de carbone, gaz indolore, incolore toxique et potentiellement mortel.