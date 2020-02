Chômage en baisse : "on ne doit pas suivre le modèle allemand"

Le nombre de chômeurs catégorie A de plus de 2% en Occitanie en 2019 selon l'INSEE. Mais le MNCP (Mouvement National des Chômeurs et Précaires), s'inquiète de la précarisation des travailleurs.

Toulouse, France

Tous les voyants sont au vert, et pourtant. Malgré la baisse du taux de chômage sur l'année 2019, la hausse du nombre de recrutement, le taux d'emploi et la baisse du chômage de longue durée, le MNCP (Mouvement National des Chômeurs et Précaires) et sa secrétaire nationale toulousaine, Marie Lacoste, s'inquiètent. "Il faut regarder quels genre d'emplois sont créés", prévient-elle, "le problème c'est qu'il s'agit souvent de 'petits jobs', les personnes doivent les cumuler, elles n'ont pas de vision pour leur futur".

Le taux de CDI créé est resté le même en France Métropolitaine mais selon la secrétaire nationale, le nombre d'emplois précaires augmente, notamment pour les jeunes. "On a des voisins, l'exemple de l'Allemagne, où malgré les 5% de taux de chômage, quasiment le plein emploi, et bien il y a 30% de précaires : est-ce qu'on veut vraiment aller vers ce modèle là ?". L'association accompagne des demandeurs d'emplois et défend les précaires, elle dénonce également, dans les statistiques le fait que de nombreuses personnes soient rayées des listes Pôle Emploi.

L'Occitanie au fond de la classe

En région Occitanie, le nombre de demandeurs d'emplois catégorie A a baissé de 2,4% en 2019 (A,B et C combinés : - 2%). Au sein même de la région, c'est l'Aude qui fait figure de bon élève (- 6,3%), la Haute-Garonne et l'Aveyron étant les seuls départements où la proportion de chômeurs a augmenté (+0,1% chacun), mais il est en baisse si on prend en compte les catégories B et C (chômeurs ayant travaillé peu d'heures dans le mois).