Chômage : le Berry suit la tendance nationale d'une baisse en trompe-l'oeil au mois de Mai

Un premier signe de reprise économique, le nombre de demandeurs d'emplois (catégorie A) connaît une baisse sensible au mois de Mai (-3,4% en France et -4.7% en Centre-Val-de-Loire) mais loin de compenser les hausses historiques enregistrées au mois de mars et surtout d'avril en raison du confinement.

Le Berry suit cette tendance nationale avec une baisse du nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A de 3.6% dans l'Indre et de 3.4% dans le Cher. Ce repli sensible ne suffit pas à inverser le bilan alarmant constaté sur les 3 derniers mois. Une hausse de 28.3% en France dont 31.9% dans l'Indre et 23.5% dans le Cher.

Par ailleurs si le nombre de chômeurs en catégorie A diminue, les emplois retrouvés ne sont pas forcément ceux recherchés et sont très rarement en CDI. En témoigne la hausse du nombre de chômeurs toutes catégories confondues : +1% au niveau national et en Berry, +1.2% dans l'Indre et 1.3% dans le Cher

Au total, l'effectif des catégories A, B et C en France atteint 6,125 millions de demandeurs d'emplois, le plus haut niveau historique enregistré.