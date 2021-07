Chômage partiel, intérimaires renvoyés : une nouvelle crise frappe le décolletage en Haute-Savoie

Depuis 15 jours, une dizaine d'entreprises de décolletage dans la vallée de l'Arve (Haute-Savoie) ont placé leurs employés en chômage partiel et renvoyé leurs intérimaires, d'après le syndicat national du décolletage. Après le Covid-19, l'industrie est frappée par une nouvelle crise.

L'industrie du décolletage en Haute-Savoie fait face à une nouvelle crise. Après le Covid-19, cette fois une pénurie des composants électroniques et une hausse fulgurante des prix des matières premières ont déjà mis à l'arrêt une dizaine d'entreprises sur les 400 que compte la vallée de l'Arve.

Aucune entreprise n'est épargnée

Depuis 15 jours en Haute-Savoie, une dizaine d'entreprises ont mis leurs salariés au chômage partiel et renvoyé leurs intérimaires. C'est le cas de Raphaël, 26 ans. "On nous a annoncé la nouvelle du jour au lendemain, je ne l'ai pas du tout vu venir" raconte ce dessinateur industriel en intérim à Cluses, désormais sans emploi.

"C'était une boîte qui tournait certes moins bien depuis la crise du coronavirus, mais qui s'en sortait quand même beaucoup mieux que d'autres dans la vallée de l'Arve." - Raphaël, dessinateur industriel et intérimaire à Cluses

Toutes les entreprises sont "plus ou moins touchées" explique Camille Pasquelin, directrice du syndicat national du décolletage. En particulier celles qui travaillent beaucoup dans le secteur automobile.

Explosion du prix des matières premières et pénurie de composants électroniques

Quel nouveau mal frappe cette industrie ? La faute d'abord à une explosion du prix des matières premières, détaille la directrice du syndicat national du décolletage, comme le cuivre, le plastique ou l'acier. "La crise sanitaire a mis un coup d'arrêt notamment dans les aciéries. Il y a un temps de latence très important pour remettre en route le production" ajoute Camille Pasquelin. La matière est donc plus chère et les délais de livraison sont rallongés parfois jusqu'à un an.

"D'un coté il y a un ralentissement de l'activité des donneurs d'ordre et de l'autre coté quand il y a de la commande, il n'y a pas de matière pour produire." - Camille Pasquelin, directrice du syndicat national du décolletage

En parallèle, les clients des décolleteurs, comme les constructeurs automobiles, sont eux aussi touchés par une pénurie de composants électroniques depuis plusieurs mois. "Petit à petit, les constructeurs automobiles se sont mis a arrêter des chaînes de production et donc par rebond, les commandes s'arrêtent au niveau des sous-traitants" explique la directrice du syndicat national du décolletage.

D'après le syndicat national du décolletage, il n'y a aucune perspective d'amélioration avant 2022. L'activité partielle sera donc enclenchée "de manière massive" par les décolleteurs dans les prochaines semaines.