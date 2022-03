Christian Troadec condamné à 1.500 euros d'amende pour injure publique

"Je n'ai jamais prononcé ces paroles". A la barre, le maire de Carhaix conteste tout, avec aplomb. Aucune altercation ne serait survenue ce vendredi 16 juillet 2021 vers 21h40, alors qu'il se présente en compagnie de trois femmes et un homme à l'entrée du festival des Vieilles Charrues, qu'il a cofondé il y a trente ans.

Voulant emprunter une issue de secours, le groupe est d'abord éconduit par un agent de sécurité à qui Christian Troadec aurait lancé : "Je suis chez moi, sur mes terres. Vous ne respirez pas l'intelligence". Invité à passer par l'entrée principale, l'élu régionaliste voit rouge au moment du contrôle du pass sanitaire, lorsque le responsable des entrées festivaliers ose lui demander une pièce d'identité. "Tu es un collabo, si t'étais né en 40, tu serais derrière le fusil", aurait-il aboyé avant de pouvoir finalement pénétrer sur le site. Choqué, le bénévole dépose plainte le lendemain.

Un "coup monté"

Parmi les témoignages recueillis par les gendarmes, plusieurs bénévoles et agents de sécurité raconteront avoir été pointés du doigt et traités de "collabos de Macron". Alors que tous les témoins -sauf ses proches- le disent alcoolisé voire "complètement chargé" au moment des faits, Christian Troadec assure qu'il n'avait rien bu. "J'étais dans mon état normal, je sortais d'une réunion en mairie". La posture du prévenu énerve vite le président, qui le recadre : "Vous n'êtes pas au conseil municipal, ici c'est moi qui dirige les débats".

Pour le vice-président (Langues de Bretagne et Bretons du Monde) au Conseil régional de Bretagne, tout ça est un "coup monté pour me nuire et me salir". Il insiste lourdement sur le conflit qui l'oppose au président de l'association des Vieilles Charrues Jean-Luc Martin, assis au fond de la salle au côté du directeur du festival Jérôme Tréhorel. Une défense qui "frôle la paranoïa" pour la procureure, qui demande 2.500 euros d'amende.

Une amende revue à la baisse

Le tribunal, qui pas cru à la version du maire, lui inflige finalement une amende de 1.500 euros. Soit 1.000 euros de moins que sa condamnation par ordonnance pénale de début février, à laquelle le prévenu avait fait opposition pour pouvoir s'expliquer face aux juges. Le plaignant recevra 600 euros de dommages et intérêts, qu'il a promis de reverser au Musée de la Résistance en Argoat. Christian Troadec envisage de faire appel pour, dit-il, "défendre mon honneur".