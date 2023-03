Christiane cherche à savoir comment son fils de 58 ans a été battu à mort en septembre à Carnon

Que s'est il passé le 30 septembre dernier à Carnon ? L'enquête piétine après la mort de Bruno Perriol, 58 ans décédé après avoir été frappé. Depuis 5 mois, ses parents s'interrogent.

Bruno Perriol venait d'acheter un camping-car d'occasion et ce jour-là il le fait visiter à un ami pour voir avec lui quels sont les travaux à faire dessus, les aménagements possibles. Cet ami rentre chez lui dans l'après-midi pour vaquer à ses occupations. Quelques heures plus tard, il voit arriver Bruno Perriol "qui pissait le sang". Il a manifestement été frappé, il est grièvement blessé au visage. Il demande à son ami d'être hébergé pour la nuit. Mais vers 3 heures du matin, il succombe à ses blessures, victime d'une hémorragie.

"Je suis persuadée que des gens ont entendu quelque chose"

Depuis sa famille cherche à comprendre qui a pu s'en prendre à Bruno, un homme à la santé fragile qui n'avait aucune force pour se battre. Qui ? Mais aussi quand ? Où ? Et Pourquoi ? "C'est le flou le plus total" explique Christiane Perriol, sa maman. "Il est sans doute mort dans la souffrance. Et ça, c'est impardonnable. En tant que parents, on ne peut pas, on ne peut pas laisser faire les choses comme ça. Il faut que la justice passe."

Voilà pourquoi les parents de Bruno lancent aujourd'hui un appel à témoin. "Je suis persuadé que des gens ont vu ou entendu une rixe cet après-midi là, parce que les cris sont puissants, ce n'est pas comme des gamins qui se disputent. Les cris sont si puissants qu'il est évident que quelqu'un a vu ou entendu. Mais il paraît que c'est l'omerta et donc que les gens ne veulent pas parler. Mais moi j'ai besoin d'agir, de faire quelque chose car Bruno est mort gratuitement, pour rien !"

"J'ai beaucoup de colère, je n'arrive pas encore à pleurer"

Christiane sait que retrouver les auteurs de l'agression, ça de lui rendra pas son fils, mais c'est la seule manière de pouvoir entamer le deuil car aujourd'hui c'est la colère qui l'emporte. "Nous étions très proches avec mon fils, on s'appelait tous les jours, aujourd'hui il nous manque terriblement et je me sens impuissante. Je n'arrive même pas à pleurer. C'est douloureux à l'intérieur mais je n'arrive pas à pleurer et je m'en veux énormément. Je ne comprends pas ma réaction. Je mets la tristesse au fond de moi, je ne le montre pas, mais j'ai beaucoup de colère mais la douleur est là quand même."

Si vous pensez pouvoir apporter un témoignage qui permette de faire avancer l'enquête, vous pouvez contacter Christiane Perriol au 06.43.55.14.63

