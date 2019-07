Christophe Castaner dénonce des incidents "inacceptables" après la victoire de l'Algérie à la CAN

Nîmes, France

En visite à Nîmes (Gard) sur la base de sécurité civile, le ministre de l'Intérieur s'est exprimé sur les nombreux heurts en marge de la qualification de l'Algérie pour les demi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. À Montpellier, un supporter qui roulait à vive allure avec sa voiture dans le quartier de la Mosson a percuté une famille qui était sur le trottoir. La mère, une femme de 42 ans, est morte sur le coup. Son bébé d'un an est polytraumatisé et son pronostic vital est engagé.

74 interpellations en France

Christophe Castaner a condamné des incidents "inacceptables".Le ministre de l'Intérieur a promis des sanctions : "Le football ce n'est pas ça. Le foot ce n'est pas attaquer les forces de l'ordre ou des devantures de magasins. Je le dis : 74 personnes ont été interpellés dans ce cadre là et seront mis à la disposition de la justice."

"Ceux qui se sont livrés à cela méprisent à la fois les valeurs du sport mais aussi le pays dont ils ont célébré la victoire" - Christophe Castaner

Le ministre de l'Intérieur a annoncé que des moyens supplémentaires seront mis en place lors des prochains matchs de la Coupe d'Afrique des Nations pour "que ces comportements soient neutralisés."