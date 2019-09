Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, attendu à Vannes et Lorient

Lorient, France

Christophe Castaner à Lorient et Vannes vendredi et samedi. Le ministre de l'Intérieur sera ce vendredi midi à l'hôtel de Police de Lorient avant de se rendre sur le site de la plateforme Pros-Consute choisi pour assurer l'écoute des 150.000 agents de Police, en tout cas ceux qui sont en difficulté. La société est spécialisée dans l'écoute des risques psychosociaux et de stress, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le ministre ira ensuite à la maison de quartier de Bois du château.

Puis, Christophe Castaner se rendra à 17 heures au Congrès national des Sapeurs-pompiers de Vannes, où il doit rester jusqu'à samedi. Il prononcera dans la matinée le discours de clôture.