Christophe Mackowiak, Premier président de la cour d'appel de Metz : "les gens sont fatigués"

La justice manque encore cruellement de moyens. Cette question est au cœur desEtats Généraux de la justice, et en décembre 3.000 magistrats (jusqu'à 7.000 par la suite) signaient une tribune pour exprimer leur lassitude et leur ras le bol. Le sujet s'est donc naturellement invité lors de l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Metz, rendez vous traditionnel du mois de janvier qui permet de faire le bilan de l'année écoulée pour la juridiction. Son Premier président, Christophe Mackowiak est l'invité de France Bleu Lorraine pour en parler.

France Bleu Lorraine : la justice en Moselle manque t-elle toujours de moyens ?

Christophe Mackowiak : Oui, c'est un problème récurrent. Il y a la tribune, mais aussi, il y a quelque temps, la parution d'un rapport du Sénat qui s'appelait "5 ans pour sauver la justice." Je crois que les éléments s'accumulent et là, ce que montre cette tribune, c'est la lassitude. Tout le monde sait : la justice a besoin de moyens. Il faut savoir ce qu'on attend d'elle, quelle justice on veut pour la France ? La difficulté en Moselle, c'est le manque de fonctionnaires. Les fonctionnaires accumulent une charge de travail qui est assez lourde et difficile à supporter. Pour les magistrats, la situation est un peu différente. Elle s'est améliorée ces derniers temps. On a connu des périodes extrêmement difficiles mais il y a eu des recrutements plus importants de magistrats, et on a atteint un niveau satisfaisant. Mais ce seuil souffre des maladies, des congés maternité, de quelques postes vacants. Et pour la Moselle, dans les secteurs qui sont un peu moins attractifs, Sarreguemines par exemple, on a du mal à recruter.

Dès que quelqu'un est absent, le grain de sable enraye un peu la machine.

Concrètement, pour le justiciable. Qu'est-ce que cela signifie ?

Le manque de moyens fait que on est obligé de concentrer davantage de dossiers sur une même audience. Un juge aux affaires familiales par exemple, qui va convoquer vingt personnes dans une matinée, il ne va pas leur consacrer beaucoup de temps. Si on avait plus de moyens, on doublerait nos audiences et on aurait davantage de temps à leur consacrer. On n'aurait peut-être pas des délais de huit mois de convocation devant le juge aux affaires familiales. On pourrait tenir plus d'audience et les délais seraient restreints. C'est le temps d'écoute qu'on peut consacrer aux justiciables, aux personnes et les délais, surtout, dans lesquels on répond.

Vous comparez ce ras-le-bol à celui qu'on entend dans les hôpitaux...

Les hôpitaux se plaignent depuis très longtemps. On entend les personnels dire : "on est trop fatigués, on n'a pas assez de monde." Trop de personnes viennent aux urgences. Chez nous, la problématique commence effectivement à poindre. Les gens sont fatigués et il y a peut-être un parallèle à faire. Est ce qu'on va souffrir en cas de crise importante comme les hôpitaux ont souffert ou souffrent ? On est dans une société où chacun veut faire un travail de qualité.

Que préconisez-vous ?

Tout dépend ce qu'on demande à la justice. Si on lui demande peu, elle n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Si on lui demande beaucoup, elle a besoin de beaucoup de moyens. On est dans une société, dans un État de droit, où on demande beaucoup de choses à la justice. Tout cela demande du temps et des moyens. Donc il faut vraiment définir ce qu'on veut. Est-ce qu'on doit repenser l'équipe autour du juge ? Est-ce qu'il faut augmenter substantiellement les magistrats ? Est ce qu'on peut se contenter de juristes assistants que le juge va encadrer ? Ce qu'il faut avoir à l'idée aussi, c'est qu'il faut 31 mois pour former un magistrat. La justice est compliquée pour les personnes qui y ont affaire, mais elle est aussi compliquée pour ceux qui la rendent. La loi, la législation changent. Il y a une technique à acquérir. La question actuellement, c'est de vraiment déterminer quel est le volume de magistrats qu'il faut. Je participe à un groupe de travail de la chancellerie autour de la charge de travail du magistrat qui devrait nous permettre d'évaluer les besoins pour permettre de discuter avec Bercy des ressources. Donc, il y a des choses qui se font actuellement. On ne pourra pas aller très, très vite, mais je crois qu'il faut y aller avec volontarisme.