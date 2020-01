Christophe Sibille, ami intime de Cabu : "Tout se concluait avec des rires chez Charlie"

Le 7 janvier 2015, 8 dessinateurs et journalistes meurent en France pour blasphème. La rédaction de Charlie Hebdo est décimée à la Kalachnikov. Un choc pour des millions de gens et plus encore pour le castelroussin Christophe Sibille, ami intime de 2 victimes : Cabu et Bernard Maris.

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

La France se souvient, cinq ans après de l'attentat de Charlie Hebdo. 12 morts, dont une partie de la rédaction du journal hebdomadaire satirique. Des millions de français se souviennent de leur sidération face à l'horreur de ces attaques. Des dessinateurs et journalistes exécutés à la Kalachnikov pour avoir commis le seul crime d'impertinence. Christophe Sibille, professeur de musique à Châteauroux n'oubliera jamais ce 7 janvier 2015 - il était un ami intime de Cabu "je le connaissais depuis 1979" et Bernard Maris "depuis 1990" - "J'étais en train d'écouter France Inter [...] Au journal de Midi j'ai entendu Charlie Hebdo .... tuerie... J'ai foncé sur mon portable appeler Bernard et évidemment il n'a pas répondu" se souvient avec tristesse Christophe . "Ils me manquent à double titre au titre amical et personne et aussi à titre professionnel [...] Il n'y a pas beaucoup de jours où je ne pense pas à ce qu'ils diraient [de l'actualité]".

Aujourd'hui Christophe n'oublie pas de rendre hommage à ceux qui restent et ceux qui leur ont succédé "_C'est un petit peu différent mais c'est toujours Charlie..." _mais ne peut s'empêcher de penser que l'époque a changé et que la société a été irrémédiablement marquée par ces évènements. "Aujourd'hui il y a des censures qui viennent de manière différente, via les réseaux sociaux". Pour lui Charlie ne va jamais trop loin " Il faut apprendre aux gens à lire une caricature de presse. Comme disait Siné, un dessin c'est un coup de poing dans la gueule. Mais après le coup de poing on va au-delà de ce premier degré qui nous fait réagir et on se dit, non c'est pas pour se moquer, c'est pour dénoncer" .