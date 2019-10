"Chroniques d'un prisonnier", le journaliste nantais, Loup Bureau, raconte sa détention en Turquie

Nantes, France

Juillet 2017, le journaliste nantais, Loup Bureau, 27 ans, était arrêté pour une photo prise, quatre an auparavant, avec des combattants kurdes syriens à la frontière entre l'Irak et la Turquie. Condamné et incarcéré pour terrorisme, Loup Bureau raconte dans "Chroniques d'un prisonnier", ses 52 jours de détention. Le jeune journaliste décrit la peur, l'isolement, les humiliations.

Obligé de s'agenouiller devant le drapeau turc

"La peur, c'était quelque chose qui me rongeait" explique Loup Bureau qui se souvient de ce jour où on l'a obligé à s'agenouiller devant le drapeau turc. "C'est une scène qui m'a parue surréaliste. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui, en Turquie, on puisse faire agenouiller un jeune européen devant ce drapeau. Cette scène m'a profondément choqué sur le moment et après". Loup Bureau, se considère comme le "dommage collatéral d'une relation diplomatique qui, à l'époque, n'allait pas bonne entre la France et la Turquie et aussi comme le dommage collatéral d'une Turquie qui voulait faire peur aux journalistes".

"Je suis encore dans ma reconstruction

Le procès de loup bureau est toujours en cours. Le jeune journaliste nantais a été acquitté mais l'Etat turc a fait appel. "Je suis encore dans ma reconstruction" explique Loup Bureau, "c'est un événement auquel je pense encore beaucoup et _ce livre va m'aider à tourner la page, une bonne fois pour toutes"_. Loup Bureau est aujourd'hui journaliste à TV5 Monde. Il travaille actuellement sur un long-métrage consacré à la guerre en Ukraine.

"Chroniques d'un prisonnier, 52 jours dans une prison turque" est publié aux éditions des Équateurs.