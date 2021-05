CHRONOLOGIE - Affaire Arthur Noyer : de la disparition du caporal au procès pour meurtre de Nordahl Lelandais

Nordahl Lelandais est jugé à partir du lundi 3 avril pour le meurtre d’Arthur Noyer devant la cour d’assises de la Savoie. Arthur Noyer, un jeune militaire du 13e BCA, originaire de la région de Bourges, a disparu dans la nuit du 11 au 12 avril 2017. Son corps a été retrouvé six mois plus tard.

Nordahl Lelandais va faire face à la justice pour la première fois, à partir de ce lundi 3 mai, devant la cour d'assises de la Savoie. Celui qui est aussi accusé de l'enlèvement, de la séquestration et du meurtre de la petite Maëlys, 8 ans, est également accusé du meurtre d'Arthur Noyer, un jeune militaire originaire de Bourges dans le Cher. À la veille de l'ouverture de ce procès, retour sur cette enquête à rebondissements.

Avril 2017, la disparition

Arthur Noyer avait 23 ans quand il a disparu sans laisser de trace, dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, après une soirée dans des bars et discothèques de Chambéry, en Savoie. Le jeune homme fait partie du 13e Bataillon des Chasseurs Alpins, basé à Barby.

Ce mercredi 12 avril au matin, à la surprise générale, il ne se présente pas au rapport. Cela ne ressemble pas au jeune homme, très fier d'appartenir à l'armée. D'après son frère, il aurait pu se disputer avec d'autres fêtards et tenter de rentrer à Barby en stop. La gendarmerie lance immédiatement un appel à témoins et le 20 avril, une information judiciaire est ouverte pour enlèvement et séquestration.

Des affiches sont placardées partout à Chambéry par la famille du jeune homme. © Radio France - Nelly Assenat

Mai 2017, la mobilisation

Immédiatement venue de Bourges à l'annonce de la disparition d'Arthur, ses parents, son frère et quelques amis du jeune homme se mobilisent. Ils placardent des centaines de photos en ville pour alerter la population, à la recherche du moindre témoignage. Dès le départ, ils ne croient pas à une disparition volontaire. Leur fils, un garçon sympathique et "sans histoire" été vu pour la dernière fois vers 4h du matin sur des images de vidéosurveillance du quartier Curial à Chambéry. On le voit faire du stop seul, puis, plus rien.

Didier et Cécile Noyer, le 19 avril 2017, à Chambéry. © Maxppp - Thierry Guillot

Le 15 mai, une marche blanche est organisée et rassemble près de 300 personnes, proches, amis de Bourges et collègues militaires. Tous décrivent un "garçon ouvert, unique, qui aime parler à tout le monde" et craignent un enlèvement.

Août 2017, la petite Maëlys disparaît à son tour

Dans le Nord Isère, à la frontière de l'Isère et de la Savoie, un appel à témoins est lancé le dimanche 27 août. Une fillette, Maëlys, 8 ans, est portée disparue. Avec sa famille, elle participait à un mariage dans la commune du Pont-de-Beauvoisin et n'a plus été vue vivante depuis trois heures du matin.

L'appel à témoin de la gendarmerie après la disparition de Maëlys, le 27 août 2017. - Gendarmerie Nationale.

Septembre 2017, un crâne retrouvé par un promeneur

La famille d'Arthur Noyer ne l'apprendra que des mois plus tard, mais le 7 septembre, un promeneur retrouve un morceau de crâne sur un chemin forestier près du col de Marocaz, en Savoie, proche de la commune de Montmélian.

Pendant ce temps, les proches du jeune caporal, morts d'inquiétudes après cinq mois sans nouvelles, disent leur désespoir sur les ondes de France Bleu Pays de Savoie.

Décembre 2017, le coup de tonnerre

Le 18 décembre, abasourdi, le public découvre que le suspect mis en examen pour l'enlèvement et la mort de Maëlys, est en garde à vue concernant la disparition d'Arthur Noyer. L'homme, Nordahl Lelandais, nie toute implication, mais son téléphone prouve qu'il se trouvait à Chambéry le soir du 11 avril 2017.

Nordahl Lelandais, 34 ans à l'époque, est un militaire raté qui a tenté de faire maître chien, avant d'échouer à nouveau. - Capture d'écran Facebook

Deux jours plus tard, Nordahl Lelandais est mis en examen pour "assassinat". Des analyses ADN ont confirmé que c'est bien le crâne du jeune militaire qui a été découvert, en septembre, près de Montmélian. Le procureur de la République, Thierry Dran, révèle également que, la nuit de la disparition du caporal, les téléphones d'Arthur Noyer et de Nordahl Lelandais ont borné aux mêmes endroits aux mêmes moments.

Le soir même, les parents Noyer font une déclaration déchirante sur les marches du palais de justice et promettent de "continuer à se battre jusqu'à ce que la vérité éclate".

Janvier 2018, d'autres ossements découverts

Des ossements éparpillés sont découverts à Cruet, sur les pentes du village à quelques centaines de mètres du lieu où le crâne a été trouvé. Ils sont identifiés comme ceux d'Arthur Noyer dès la fin du mois de janvier.

Février 2018, les premiers aveux concernant Maëlys

Le 14 février 2018, on apprend que Nordahl Lelandais, le principal suspect, reconnaît avoir enlevé et tué la petite Maëlys "involontairement". Mais il refuse de s'expliquer sur les circonstances de la mort de la fillette. Il a également admis s'être débarrassé du corps et guide les enquêteurs jusqu'aux restes de l'enfant.

Ces aveux sont une "lueur d'espoir" pour la famille d'Arthur Noyer qui lance à plusieurs reprises un appel à Nordahl Lelandais : "qu'il nous dise ce qu'il a sur le cœur, nous devons savoir" implorent-ils, "arrêtez de jouer avec nous".

Didier et Cécile Noyer en février 2018. © Maxppp - PHOTOPQR/BERRY REPUBLICAIN/MAXPPP

Mars et avril 2018, Nordahl Lelandais reconnaît le meurtre d'Arthur Noyer

Le 9 mars 2018, Nordahl Lelandais reconnaît avoir pris le jeune caporal en stop, mais affirme l'avoir "déposé un peu plus loin" et nie toujours l'avoir tué.

Puis, le 29 mars, il est transporté au col du Marocaz, lieu de la découverte des ossements et reste deux heures sur place avec les enquêteurs. Entendu toute la journée, il avoue finalement le meurtre d'Arthur Noyer, mais sans donner aucune précision sur les circonstances de sa mort.

Début avril, Nordahl Lelandais reconnaît une "bagarre" avec Arthur Noyer, il explique avoir "porté des coups" ayant entraîné la "chute mortelle" du jeune militaire. Une version dont il dérogera plus jamais, malgré de multiples auditions.

Août 2018, les adieux au jeune caporal

De gauche à droite, côte-à-côte, Quentin, Cécile et Didier Noyer, lors des obsèques d'Arthur, à Bourges, le 7 juin 2018, seize mois après sa disparition. © AFP - Guillaume Souvant

Plus d’un an et demi après sa disparition, les parents d’Arthur Noyer, et son frère, Quentin, peuvent enfin organiser des funérailles pour leur fils. Le jeune caporal est enterré chez lui à Bourges, en présence des parents de Maëlys, l’autre victime de Nordahl Lelandais. Plus de 1.500 personnes assistent à la cérémonie, une cérémonie marquée par les paroles bouleversantes de ses parents. "Tu seras toujours mon étoile, je suis fier de toi mon fils", dit son père, suivi de sa mère qui lui fait une promesse : "Je serai toujours ta guerrière, je me battrai".

Mars 2019, la nuit de la reconstitution du meurtre

Dans la nuit du 20 au 21 mars 2019, a lieu la reconstitution du meurtre d'Arthur Noyer en présence de Nordahl Lelandais. Elle a lieu "en temps réel" à partir de 2h du maint et se termine après sept heures de confrontation. Peu d'informations fuitent, si ce n'est un intriguant arrêt à Saint-Baldoph pendant plus de deux heures, laissant supposer qu'il s'agit là du lieu de la "bagarre mortelle".

Février 2020, la préméditation n'est pas retenue

Le 14 février 2020, le parquet de Chambéry annonce que le chef d'accusation d'assassinat n'est pas retenu pour la mort d'Arthur Noyer, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un acte prémédité. Cette décision scandalise les parents Noyer, qui se battent pour faire reconnaître la préméditation, ce sera d'ailleurs l'un des enjeux de ce procès. "Quand on voit, sur les vidéos de la ville, un prédateur en chasse ! Quand on le voit tourner à pied, tourner en voiture... Si ça, ce n'est pas de la préméditation ?!" s'étonne alors Didier Noyer.

Juin 2020, la date du procès fixée

En juin 2020, en pleine pandémie de Coronavirus, on apprend que Nordahl Lelandais est renvoyé devant les assises de la Savoie pour le "meurtre" du caporal Arthur Noyer et que son procès se tiendra du 3 au 12 mai 2021.

Avril 2021, "soyez dignes et sereins" demandent les parents d'Arthur Noyer à leurs soutiens

"Pour la mémoire d’Arthur, sa famille demande que ses soutiens restent les plus dignes et les plus sereins possible, dans la salle d’audience et au dehors" déclare leur avocat, Maître Boulloud, le vendredi 30 mai, devant le tribunal de Chambéry, à quelques jours du début du procès, fixé au 3 mai.

Mai 2021, début du procès

Nordahl Lelandais est jugé pur le meurtre d'Arthur Noyer, devant la cour d'assises de la Savoie, du 3 au 12 mai 2021. Plus de 120 journalistes ont demandé à être accrédités pour suivre l'audience.