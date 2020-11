CHRONOLOGIE - Affaire Fiona : retour sur sept années de rebondissements judiciaires

Sept ans après la disparition de la petite fille, c'est le quatrième et dernier procès devant les Assises pour Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf.

Il y a sept ans, le 12 mai 2013, Cécile Bourgeon signalait la disparition de sa petite fille, Fiona, alors âgée de cinq ans à Clermont-Ferrand. Les recherches lancées aussitôt restent infructueuses et finalement, quelques mois plus tard, le 24 septembre 2013, Cécile Bourgeon et son compagnon, Berkane Makhlouf, sont placés en garde à vue. Ils finissent par avouer que la petite fille est morte et qu'ils ont enterré son corps.

Depuis, la mère et l'ex beau-père de Fiona ont comparu à trois reprises devant une cour d'assises, le dernier procès en février 2018 ayant mené à leur condamnation à 20 ans de réclusion, un verdict cassé depuis par la Cour de cassation. Alors que le quatrième et dernier procès de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf s'ouvre ce mardi devant la cour d'assises d'appel du Rhône à Lyon, retour sur ces sept années de rebondissements judiciaires dans cette affaire.

L'affaire Fiona, de la disparition au procès en appel