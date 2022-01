De la disparition au procès de Nordahl Lelandais : retour sur les grandes dates de l’affaire Maëlys

Le 31 janvier 2022 s'ouvre, devant la cour d'assises de Grenoble, en Isère, le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys de Araujo, huit ans et demi. La fillette a disparu au cours d'une fête de mariage, en 2017. Retour sur cette affaire qui a bouleversé le pays tout entier.

L'une des dernières photos de Maëlys De Araujo, en août 2017, lors du mariage auquel elle assistait avec sa famille et au cours duquel elle a été enlevée, puis tuée.

Maëlys a huit ans et demi quand elle disparaît, dans la nuit du 26 au 27 août 2017. La fillette, sa sœur, ses parents et d'autres membres de leur famille étaient invités à une fête de mariage, célébrée dans la salle polyvalente du Pont-de-Beauvoisin, en Isère.

Août 2017 - Introuvable, comme volatilisée

Vers trois heures du matin, quand sa mère la cherche, la fillette est introuvable. Elle s'est comme volatilisée. Très vite, c'est la panique dans la salle, la musique s'arrête, des annonces passent au micro. Tout le monde se met à chercher Maëlys, 8 ans et demi. En vain. Les 200 invités du mariage et les voisins sont interrogés, un appel à témoin lancé. La dernière trace de la fillette, détectée par les chiens de la gendarmerie, s'arrête sur le parking de la salle des fêtes.

Dés la fin du mois d'août 2017, des avis de recherche sont placardés partout dans le Nord-Isère. © AFP - Philippe Desmazes

Battues, interrogatoires et marches blanches

Une enquête est immédiatement ouverte, aucune piste n'est écartée. Un homme est placé en garde à vue dès le 31 septembre. Invité à la dernière minute au mariage, il doit "justifier de son emploi du temps" auprès des enquêteurs. Mais il ressort libre. L'enquête semble piétiner.

Au Pont-de-Beauvoisin, les habitants et la famille se mobilisent. Des battues citoyennes ont lieu. La disparition de la fillette émeut au-delà des frontières iséroises. Le 2 septembre, plus d'un millier de personnes participent à une battue dans les bois environnants, guidés par les gendarmes. Sans aucun résultat. Le même jour, une information judiciaire est ouverte pour "enlèvement et séquestration".

Des Isérois mais aussi des habitants du Doubs, où vit la famille de Maëlys, participent à une battue autour de la salle des fêtes de Pont-de-Beauvoisin, le 2 septembre 2017. © AFP - PHILIPPE DESMAZES

Septembre 2017 - Les premières preuves

4 septembre 2017. Huit jours après la disparition de la fillette, des traces ADN sont retrouvées sur le tableau de bord de la voiture d'un homme, présent au mariage ce soir là. Cet homme, on l'apprendra quelques jours plus tard, se nomme Nordahl Lelandais. C'est lui qui a déjà été placé brièvement en garde à vue quelque jours plus tôt. Ancien militaire, dealer de drogue à ces moments perdus, il explique d'abord que la fillette a pu passer le bras par la fenêtre de la voiture et toucher l'autoradio, puis qu'elle y a joué avec un autre enfant lors du mariage. Âgé de 34 ans à l'époque, il admet avoir été en contact avec l'enfant, lui avoir parlé de ses chiens, mais nie toute implication dans sa disparition.

Il est mis en examen et placé en détention provisoire, la maison de ses parents, à Domessin, en Savoie, perquisitionnée à plusieurs reprises. Son frère prend sa défense publiquement : "mon frère c'est un mec droit dans ses baskets, un homme comme tout le monde, pas un homme à problèmes". Il est alors loin de se douter des découvertes qui vont suivre.

Les incohérences du suspect

14 septembre 2017. Il y a d'abord le short que Nordahl Lelandais portait lors du mariage et qu'il prétend avoir tellement tâché de vin, qu'il l'aurait jeté dans une poubelle après s'être changé, chez lui. Il y a aussi ce deuxième téléphone, qu'il a soigneusement omis de signaler aux enquêteurs et qui démontre pourtant qu'il s'est déplacé loin de la salle des fêtes, à un moment où il prétendait y être. Il y a enfin sa voiture, qu'il a soigneusement lavée, de fond en comble, le lendemain du mariage, soi-disant pour mieux la vendre.

Le silence de Lelandais et le calvaire des parents

28 septembre 2017. Mais Nordahl Lelandais ne lâche rien, se mure dans ses dénégations et continue de clamer son innocence, malgré les preuves qui s'accumulent. Sur le terrain, les gendarmes poursuivent leurs recherches : des bois, des forêts, des lacs sont fouillés et sondés sans relâche.

"Nous demandons au suspect de révéler ce qu'il sait" implorent les parents de Maëlys, lors d'une conférence de presse. © AFP - JEFF PACHOUD / AFP

Alors que leur fille a disparu depuis un mois, les parents de Maëlys décident de s'adresser directement au suspect.

"Au vu des dernières révélations du dossier et de son attitude étrange lors du mariage, qui nous a interpellé, nous lui demandons de révéler ce qu'il sait. [...] Son comportement depuis le début de l'enquête, ne nous convainc pas de sa bonne foi et de sa volonté de participer sérieusement à l'enquête. Il nous laisse à penser qu'il pourrait détenir des informations importantes, pouvant nous aider à retrouver notre fille" - Jennifer de Araujo, mère de Maëlys

Octobre 2017 - L'étau se resserre

En octobre et en novembre, d'autres preuves sont mises au jour : grâce à la vidéo surveillance, les enquêteurs sont en mesure de prouver qu'on distingue, le soir de la disparition de Maëlys, une forme blanche sur le siège passager avant du véhicule du suspect. Blanche comme la robe que portait la petite Maëlys ce soir là. Un second cliché montre que cette forme avait disparu sur le trajet du retour, trente minutes plus tard.

Le 30 novembre 2017, Nordahl Lelandais est mis en examen pour "meurtre précédé d'un autre crime", après huit heures d'audition par trois juges d'instruction. Malgré les faits, Nordahl Lelandais, lui, continue farouchement de nier. Le procureur de la République de Grenoble d'alors, Jean-Yves Coquillat, parle d'un "homme qui s'exprime calmement avec beaucoup de sang froid".

Décembre 2017 - Le coup de théâtre

Le 18 décembre 2017, c'est le coup de théâtre. On apprend que Nordahl Lelandais serait impliqué dans la disparition d'un jeune militaire du 13e bataillon de chasseurs alpins de Chambéry. Arthur Noyer a disparu dans la nuit de mardi 11 à mercredi 12 avril 2017 (soit quatre mois avant celle de Maëlys). Depuis, avec une ténacité sans faille, ses parents remuent ciel et terre pour le retrouver.

Deux jours plus tard, Nordahl Lelandais mis en examen pour assassinat après la découverte du crâne du jeune militaire. En 2021, il sera jugé et condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour ce meurtre.

Les photos diffusées pour tenter de retrouver Arthur Noyer, après sa disparition, en avril 2021, près de Chambéry. © Corbis - Avis de recherche

D'autres victimes de Nordahl Lelandais ?

Ce rebondissement fait resurgir le spectre d'un tueur, peut-être impliqué dans d'autres disparitions ? Peu de temps après, une cellule spéciale est créée pour éplucher le passé de Nordahl Lelandais et revérifier des disparitions non-élucidées. Rien qu'en Rhône-Alpes, dix disparitions posent question. Pendant ce temps, l'enquête autour de la disparition de Maëlys se poursuit et elle va connaître une accélération fulgurante, au début de l'année 2018.

Février 2018 - La goutte de sang qui fera craquer le suspect

14 février 2018. Il faudra attendre six mois après la disparition de la fillette pour finalement savoir ce qui lui est arrivé. Pendant ces six mois, l'enquête continue, mais le suspect reste muet, imperturbable. Les parents de Maëlys se mobilisent sans relâche, jusqu'à ce que la terrible nouvelle leur soit confirmée : leur fille est morte, "je l'ai tuée "involontairement" avoue Nordahl Lelandais.

Le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat (à droite), en février 2018, lors de la conférence de presse annonçant la mort de la fillette et les aveux de Nordahl Lelandais. © Maxppp - Michel Thomas

Les restes de l'enfant sont retrouvés dans une forêt à mi-chemin entre son domicile et le lieu du mariage. Mais s'il avoue l'avoir enlevée et tuée, Nordahl Lelandais refuse de s'expliquer sur les circonstances exactes de la mort de la fillette. Ces aveux, c'est une minuscule trace du sang de Maëlys qui les a provoqué. Un élément crucial découvert dans la voiture de Nordahl Lelandais, après un désossement minutieux par les services de gendarmerie. C'est cette preuve qui a tout fait basculer.

Juin 2018 - Enfin, les obsèques

Le 2 juin 2018, plus de sept mois après la disparition de la fillette, des obsèques publiques sont enfin organisées, à La Tour-du-Pin en Isère. Une cérémonie poignante à laquelle près de 800 personne assistent.

La fillette est enterrée à La Tour-Du-Pin, en Isère. © Maxppp - Michel Thomas

Septembre 2018 - La reconstitution et les questions sans réponse

En septembre 2018, la reconstitution du meurtre de la fillette a lieu, en présence des parents de Maëlys. Elle dure sept heures, mais ne permet pas de savoir comment ni pourquoi elle a été tuée. L'ancien maître-chien ne donne aucun élément supplémentaire sur la chronologie et les circonstances précises du décès.

Le convoi de la reconstitution, en septembre 2018, au Pont-de-Beauvoisin, en Isère. © AFP - Jean-Philippe Ksiazek

Février 2020 - Agressions sexuelles sur des cousines mineures

En février 2020, les révélations sordides se succèdent. Nordahl Lelandais est accusé d'avoir agressé sexuellement deux de ses petites-cousines. Elles avaient 4 et 6 ans à l'époque des faits et l'une est même sa filleule. C'est en travaillant sur le dossier "Maëlys" que les enquêteurs sont tombés sur deux vidéos, tournées par Nordahl Lelandais : l'une cinq semaines avant le meurtre de Maëlys et l'autre, une semaine avant seulement.

Lors du procès pour le meurtre de Maëlys, qui débute le 31 janvier 2022, Nordahl Lelandais sera poursuivi pour ces deux agressions, mais aussi pour détention d'images pédopornographiques. Une troisième cousine de Lelandais a déposé plainte contre lui pour des attouchements sexuels, en avril 2017, alors qu'elle avait 14 ans. Cette affaire sera jugée ultérieurement.

Mars 2021 - Jugé pour meurtre, mais pas pour viol

En mars 2021, un peu plus de trois ans et demi après l'enlèvement et la mort de Maëlys De Araujo, le parquet de Grenoble requiert le renvoi de Nordahl Lelandais pour "meurtre". Ni la préméditation, ni le viol ne sont retenus.

Nordahl Lelandais s'est en effet pourvu en cassation pour faire annuler deux pièces accablantes du dossier, dont l'une est le témoignage d'un ancien codétenu. Celui-ci affirme que Lelandais lui aurait confié avoir violé la fillette avant de la tuer. Le corps de la fillette ayant passé six mois dans la forêt, cela reste impossible à prouver. Le chef de "viol" n'a donc pas été retenu par le parquet en raison de "manque d'élément". En juin de la même année, Nordahl Lelandais est renvoyé devant les assises de l'Isère pour "meurtre".

Janvier 2022 - Début du deuxième procès Lelandais

Du 31 janvier au 18 février 2022, Nordahl Lelandais sera donc jugé, devant les assises à Grenoble, pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maëlys. Tout l'enjeu du procès réside dans le fait de savoir si le suspect parlera ou non. Pour le père de la petite Maëlys, rien n'est moins sûr "Je n'attends rien de cet individu qui dit que c'est un accident. Que des mensonges ! Il dit sa vérité, pas LA vérité" déclare Joachim De Araujo.

Lors du procès pour le meurtre d'Arthur Noyer, en mai 2021, Nordahl Lelandais n'a jamais dévié de sa version des faits, une mort "accidentelle" selon lui. Ni ses proches, ni la pression d'un procès d'assises ne l'avaient fait flanché. Seules les preuves matérielles l'avaient contraint à parler.