CHRONOLOGIE - Affaire Troadec : de la disparition de la famille au procès

Le 22 juin s'ouvre le procès de l'affaire Troadec. Hubert Caouissin est jugé pour le meurtre de son beau-frère, de sa femme et leurs deux enfants en février 2017 dans leur maison d'Orvault, près de Nantes. Sa compagne Lydie Troadec est elle poursuivie pour recel de cadavres et modification des preuves d'un crime. De la disparition de la famille à l'ouverture du procès, France Bleu revient sur les grandes dates de l'affaire.

Disparition d'une famille à Orvault

Le 23 février 2017, une des sœurs de Brigitte Troadec alerte la police. Elle s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de la famille. Cela fait en effet une semaine que Pascal Troadec, 49 ans, salarié d'un fabricant d'enseignes publicitaires, et sa femme, Brigitte, 49 ans également, fonctionnaire du Trésor public à Nantes, sont injoignables. Même chose pour leurs deux enfants, Sébastien, 20 ans, et Charlotte, 18 ans, tous les deux étudiants.

Pascal Troadec, sa femme Brigitte et leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte. © AFP - HANDOUT / POLICE JUDICIAIRE / AFP

Les policiers débutent leur enquête, investissent le domicile familial situé 24 rue d'Auteuil à Orvault, une commune près de Nantes. Ils remarquent l'absence de draps dans l'ensemble des lits. Des traces de sangs sont découvertes dans plusieurs pièces de la maison, notamment sous l'escalier, sur une paire de chaussettes et sur les oreillettes du téléphone de Sébastien Troadec. La voiture du fils manque à l'appel. Des indices témoignent d'un départ précipité : du linge humide dans la machine à laver, ou encore de la vaisselle dans l'évier.

L'affaire rappelle celle de la famille Dupont de Ligonnès, à Nantes. Une enquête criminelle est ouverte. La famille de Brigitte Troadec évoque un conflit entre la famille et Hubert Caouissin. Le beau-frère de Pascal Troadec lui reprochait d'avoir volé des lingots d'or appartenant à son père lorsqu'il faisait des travaux chez lui.

Un conflit familial ressurgit

Hubert Caouissin et sa compagne Lydie Troadec, sœur de Pascal, sont placés en garde à vue le 24 février. Cette dernière explique ne pas avoir vu son frère depuis 2015 et une réunion familiale houleuse. Elle dit être persuadée que son frère a volé les lingots d'or, même si elle n'a jamais vu la moindre trace de leur existence.

De son côté, Hubert Caouissin explique aux enquêteurs qu'il a monté un dossier contre son beau-frère et envisageait de le soumettre à Tracfin, un service de renseignement français chargé de la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent. Il dit avoir remarqué que le couple Troadec, "radin" d'habitude selon lui, enchaînait les dépenses : voitures, travaux, voyages. Il affirme, comme sa compagne, ne pas avoir eu de liens avec Pascal et Brigitte Troadec depuis la réunion de famille en Bretagne deux ans auparavant, au cours de laquelle les deux hommes se sont insultés.

Le 27 février, une information judiciaire est ouverte contre X pour enlèvements et séquestration.

Des indices découverts en Bretagne

Le 1er mars 2017, la police investit à nouveau le pavillon d'Orvault, le jardin est passé au peigne fin. Mais l'enquête rebondit à près de 300 kilomètres de là. Un pantalon, la carte bancaire et la carte Vitale de Charlotte Troadec sont retrouvés par une promeneuse dans le Finistère, à Dirinon, près de Brest. Un chien pisteur permet la découverte à Loperhet, une commune voisine, d'un drap housse découpé et de deux livres scolaires au nom de Pascal Troadec.

Le lendemain, la police retrouve la voiture de Sébastien, une Peugeot 208, sur le parking d'une église à Saint-Nazaire. Des traces de sang apparaissent un peu partout dans l'habitacle.

Les analyses du sang prélevé au domicile d'Orvault révèlent qu'il appartient à Pascal, Brigitte et Sébastien Troadec. De l'ADN masculin inconnu est prélevé sur un verre laissé sur l'évier de la cuisine. Le 3 mars, on apprend que cet ADN est celui d'Hubert Caouissin.

Des fichiers troublants dans l'ordinateur d'Hubert Caouissin

La police poursuit son enquête. Les analyses des ordinateurs du beau-frère révèlent la présence d'un dossier intitulé "crapule". A l'intérieur, 38 fichiers : des images de la rue et de la maison des Troadec. Des recherches ont également été menées sur le prix de l'or et sur la famille, notamment Charlotte.

Sur un disque dur, les enquêteurs découvrent des photographies à caractère pornographique, pédopornographique et zoophile. Tout comme un fichier audio nommé "Explication Pascal mp3 5 juillet 2014" et un document retranscrivant une conversation entre Lydie Troadec, Hubert Caouissin et le couple Troadec au sujet du supposé trésor de famille.

Entendu à deux reprises, la tante de Pascal Troadec, Gilberte, révèle que son neveu a reçu cinq lettres de menaces de morts. Selon elle, il lui a expliqué qu'au moins l'une d'entre elles venait d'Hubert Caouissin.

Les aveux du beau-frère

Le 5 mars, Hubert Caouissin est à nouveau placé en garde à vue, tout comme sa compagne, et avoue les meurtres. Selon lui, il est allé à Orvault le 16 février au soir avec un appareil photo et un stéthoscope pour écouter les conversations. Son objectif, selon ses dires, était de faire le dessin d'une clé pour pouvoir revenir une fois les occupants partis.

Mais selon sa version des faits, l'homme a fait du bruit et a réveillé les parents. Pascal Troadec est alors descendu avec un pied de biche et a menacé Hubert Caouissin. Toujours d'après ce dernier, il a réussi à s'emparer de l'arme et a frappé son beau-frère, puis Brigitte Troadec et ensuite les enfants, tous d'un ou plusieurs coups à la tête. Il est alors reparti chez lui à Pont-de-Buis tôt le matin du 17 février, couvert de sang selon sa compagne. Selon Lydie Troadec, il lui a demandé de revenir avec lui à Orvault pour charger les corps dans la voiture de Sébastien, mais la femme ne serait jamais rentrée dans la maison.

Hubert Caouisson aurait ensuite, selon ses déclarations, essayé de faire disparaître les corps, en les démembrant et en brûlant une partie dans la chaudière de sa ferme de Pont-de-Buis. Des restes sont également jetés dans les buissons ou enterrés. Le 20 février, le couple est retourné à Orvault pour récupérer certaines affaires personnelles de la famille. Lydie Troadec, escorté par son mari, a ensuite déposé la voiture de Sébastien à Saint-Nazaire. Elle explique aux enquêteurs ne l'a pas dénoncé par peur, craignant d'être séparée de son fils.

Des fouilles ont été menées en mars 2017 à Pont-de-Buis, près de la maison d'Hubert Caouissin et Lydie Troadec. © Maxppp - PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/MAXPPP

Le 6 mars, Hubert Caouissin et Lydie Troadec sont tous les deux mis en examen et placés en détention provisoire. La femme sera remise en liberté, sous contrôle judiciaire, début juillet. Leur fils, Henri, 8 ans, recueilli tout d'abord à sa grand-mère, est confiée à l'aide sociale à l'enfance. Le 8 mars, de nouvelles fouilles sont menées à Pont-de-Buis, des restes humains sont découverts dans un champ.

L'enterrement de la famille

Le 19 mai ont lieu les funérailles de la famille Troadec à Landerneau, dans le Finistère, la ville d'origine de Brigitte Troadec. Environ 200 proches sont rassemblés en l'église de Saint-Houardon, devant des cercueils vides. Afin de garantir la tranquillité de la famille et des amis, une quarantaine de gendarmes sont mobilisés pour assurer un périmètre de sécurité autour de l'église.

Un procès sur trois semaines

Quatre ans après cette nuit d'horreur, le procès d'Hubert Caouissin et Lydie Troadec va donc se dérouler devant la cour d’assises de Loire-Atlantique. Les débats devraient durer trois semaines, du 22 juin au 9 juillet. Tout d'abord mis en examen pour assassinat, Hubert Caouissin sera finalement jugé pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et atteinte à l'intégrité de cadavres. L'enquête n'a en effet pas permis de retenir la préméditation. Il encourt toute de même la réclusion criminelle à perpétuité.

Lydie Troadec est elle poursuivie pour recel de cadavre et modification des preuves d'un crime. Sa mère ne souhaite pas se porter partie civile, sa fille étant impliquée dans les faits.

