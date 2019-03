Amiens, France

Ce lundi 4 mars, Chronopost inaugure sa nouvelle plateforme logistique à Glisy, près d'Amiens. La filiale de La Poste, leader français de la livraison express de colis de moins de 30 kilos, a choisi d'installer cette nouvelle plateforme dans la zone d'activités Jules Verne, près de la rocade et de l'autoroute A29.

10 000 colis par jour

Chronopost va traiter au départ 10 000 colis chaque jour, répartis sur 90 tournées dans la Somme et sur une partie de l'Aisne et de l'Oise. D'ici 2025, la plateforme devrait passer à plus de 18.000 colis par jour. L'entrepôt de 4 800 mètres carrés pourrait alors s'agrandir et employer jusqu'à 120 personnes. Aujourd'hui, une vingtaine de salariés, recrutés localement y travaillent, notamment pour le déchargement, le tri et la réexpédition.

Un bail de 12 ans

Sur le site, il y a aussi deux chambres froides pour stocker des produits alimentaires frais et surgelés, dont une à - 18 degrés. Chronopost a signé un bail de 12 ans sur une zone stratégique. C'est "la localisation parfaite" d'un point de vue logistique, avait dit Pascal Triolé, le directeur industrie et achats du groupe, en juillet dernier lors de l'annonce de l'arrivée de Chronopost à Glisy.